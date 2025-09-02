Por que 'Não tem preço' faz sucesso até hoje? Chefe da Mastercard conta

O slogan 'Não tem preço' foi criado pela agência McCann Erickson para a Mastercard em 1997 e é um dos mais longevos da publicidade mundial.

Para Taciana Lopes, vice-presidente sênior de marketing e comunicação da Mastercard no Brasil, o segredo dessa longevidade é o fato dele ser atemporal.

O slogan 'não tem preço' é fantástico. Eu penso sobre quanto quem o criou foi ousado. É corajoso uma marca de pagamentos escolher falar de tudo aquilo que não pode ser comprado. A essência do slogan é atemporal e por isso que ele perdura há tanto tempo.

Taciana Lopes, da Mastercard

A executiva foi entrevistada no episódio #220 do programa Mídia ao Marketing, que foi ao ar nesta semana — veja, acima, a entrevista na íntegra.

Confira outros destaques da entrevista:

Todos os brasileiros economicamente ativos já têm um cartão. Quem pode ter, tem. As pessoas nunca escolheram tanto a bandeira. As fintechs democratizaram o acesso a bancos e meios de pagamento. Hoje, o jogo é sobre escolher qual cartão as pessoas vão usar.

a partir de 1:08

A maneira que olhamos para como competir é uma combinação de experiência, de ofertas e benefícios e da conexão do consumidor com a marca. Essa tríade compõe nossa proposta de valor.

a partir de 3:44

Nosso marketing é baseado em paixões. Antes de qualquer segmentação, perguntamos qual a paixão daquela pessoa. A experiência é uma parte central de tudo isso. Nosso portifólio de patrocínios, que vai de Copa América ao guia Michelin, mostra isso.

a partir de 7:31

O desafio não fazer as pessoas terem cartão: é ter a preferência das pessoas. Que motivo eu dou para ela tirar o meu cartão da carteira? Inovação e segurança é o binômio que constrói a reputação da Mastercard.

a partir de 15:57

Segurança é primordial pra gente: investimos US$ 10 bilhões em cibersegurança nos últimos anos. É uma das principais preocupações do consumidor de hoje em dia.

a partir de 18:37

A Mastercard como negócio também tem soluções de tecnologia que atendem o marketing. Mais de 30% do nosso faturamento global vem de produtos e serviços que vão além de fazer o pagamento na maquininha.

a partir de 20:59

Temos um case com o e-commerce da (marca) Michael Kors. É uma IA que dá sugestões, traz experiência conversacional, e que aumentou a conversão em 15% a 20% versus uma busca tradicional. Essa ferramenta está sendo testada com a C&A aqui no Brasil.

a partir de 21:35

Não existe performance sem construção de marca. Temos que fazer o branding, para que ela siga como 'top of mind' para, aí fazer o trabalho de growth. Mas os profissionais de marketing também precisam evoluir para mostrar o impacto do branding: criar metodologias e processos para mostrar isso.

a partir de 30:18

