Polícia do Senado faz varredura com cão farejador e agentes usam drone no STF

Brasília

02/09/2025 08h27

A Polícia do Senado realizou na manhã desta terça-feira, 2, varredura com o apoio de cães farejadores em frente ao prédio da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), conhecido como "igrejinha". A segurança foi reforçada na área em que serão realizadas as sessões de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus.

Além da Polícia do Senado, dezenas de agentes da Polícia Judicial estão posicionados nas imediações do Anexo 2 do STF com armas de dissuasão de multidões. Foram convocados policiais que atuam em outros tribunais para reforçar a segurança no STF. A Polícia Judicial realiza concomitantemente varredura aérea com o apoio de drone.

A área ao redor do Supremo está isolada. Há mais de uma semana toda a segurança do prédio foi reforçada.

O julgamento de Bolsonaro se inicia nesta terça-feira. A última sessão está marcada para o dia 12.

