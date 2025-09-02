Topo

Notícias

Plataforma de criptomoedas Gemini solicita IPO no Nasdaq

Nova York

02/09/2025 17h20

A Gemini Space Station, uma exchange de criptomoedas, lançou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e anunciou que venderá 16,7 milhões de ações a um preço entre US$ 17 e US$ 19 cada, de acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nesta terça-feira, 2.

A Gemini também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2,4 milhões de ações adicionais da empresa e 103.652 unidades dos acionistas vendedores ao preço da oferta pública inicial. Goldman Sachs e Citigroup estão listados como os principais subscritores da oferta.

A Gemini afirmou que receberá um valor líquido de aproximadamente US$ 272,3 milhões com a oferta.

A empresa pretende solicitar a listagem de suas ações no Nasdaq sob o símbolo GEMI. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Em meio a tensão com Trump, Maduro exibe celular Huawei dado por Xi Jinping

Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 20,28%, diz USDA

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

União Brasil e PP anunciam desembarque do governo e ameaçam punir quem não sair

Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais

EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela

Atentado suicida deixa ao menos 11 mortos em ato político no Paquistão