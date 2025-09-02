Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

O Senado aprovou nesta terça-feira (2) um projeto de lei que cria um Código de Defesa dos Contribuintes com o principal intuito de rastrear empresas consideradas devedoras contumazes, que devem mais de R$ 15 milhões a nível federal.

O que aconteceu

Projeto foi aprovado por 71 votos a 0. O PLP 125/2022, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agora vai à Câmara dos Deputados.

Proposta foi impulsionada após operação que desvendou esquema financeiro bilionário do PCC. Caso vire lei, a intenção é desarticular empresas de fachada que, somadas, chegam a dever R$ 200 bilhões aos cofres públicos. Se houver evidência de que a empresa foi criada para "não recolher tributos" ou "burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais", ela também poderá ser enquadrada como devedora contumaz.

Relator diz que PL foca em empresas que possuem dívida "reiterada, substancial e injustificada". Efraim Filho (União-PB) afirmou durante a sessão no Senado que empresas devedoras que têm "história e patrimônio" rastreáveis não serão identificadas como devedoras contumazes.

Além de dívida de R$ 15 milhões, projeto dá liberdade para estados e municípios definirem seus valores limite. A nível federal, o devedor contumaz também pode ser identificado caso esteja devendo um valor superior a 30% do faturamento do ano anterior, sendo a dívida igual ou maior a R$ 1 milhão.

Punições bloqueam empresas de participarem de licitações ou concessões. Além disso, há barreiras para acessar benefícios fiscais e outros bloqueios para o funcionamento da empresa, como o status de situação regularizada no cadastro de contribuintes.

No geral, projeto cria salvaguarda para relações entre o Fisco e a população. Informações sobre tributos, por exemplo, precisam estar disponíveis de forma "organizada, atualizada, transparente, acessível e amigável", segundo a proposta. O projeto de lei foi elaborado por uma comissão de juristas e tem o apoio do ministério da Fazenda, da Receita Federal e do setor produtivo.