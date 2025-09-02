Topo

Notícias

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

27.ago.2025 - O presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) - Waldemir Barreto/Agência Senado
27.ago.2025 - O presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) Imagem: Waldemir Barreto/Agência Senado
do UOL

Colaboração para o UOL

02/09/2025 20h32

O Senado aprovou nesta terça-feira (2) um projeto de lei que cria um Código de Defesa dos Contribuintes com o principal intuito de rastrear empresas consideradas devedoras contumazes, que devem mais de R$ 15 milhões a nível federal.

O que aconteceu

Projeto foi aprovado por 71 votos a 0. O PLP 125/2022, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agora vai à Câmara dos Deputados.

Proposta foi impulsionada após operação que desvendou esquema financeiro bilionário do PCC. Caso vire lei, a intenção é desarticular empresas de fachada que, somadas, chegam a dever R$ 200 bilhões aos cofres públicos. Se houver evidência de que a empresa foi criada para "não recolher tributos" ou "burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais", ela também poderá ser enquadrada como devedora contumaz.

Relator diz que PL foca em empresas que possuem dívida "reiterada, substancial e injustificada". Efraim Filho (União-PB) afirmou durante a sessão no Senado que empresas devedoras que têm "história e patrimônio" rastreáveis não serão identificadas como devedoras contumazes.

Além de dívida de R$ 15 milhões, projeto dá liberdade para estados e municípios definirem seus valores limite. A nível federal, o devedor contumaz também pode ser identificado caso esteja devendo um valor superior a 30% do faturamento do ano anterior, sendo a dívida igual ou maior a R$ 1 milhão.

Punições bloqueam empresas de participarem de licitações ou concessões. Além disso, há barreiras para acessar benefícios fiscais e outros bloqueios para o funcionamento da empresa, como o status de situação regularizada no cadastro de contribuintes.

No geral, projeto cria salvaguarda para relações entre o Fisco e a população. Informações sobre tributos, por exemplo, precisam estar disponíveis de forma "organizada, atualizada, transparente, acessível e amigável", segundo a proposta. O projeto de lei foi elaborado por uma comissão de juristas e tem o apoio do ministério da Fazenda, da Receita Federal e do setor produtivo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Papa Leão receberá presidente de Israel no Vaticano, mas convite vira questão

Gabinete de Moraes defende legalidade de relatórios pedidos a Tagliaferro

Senado aprova projeto que altera regras de inelegibilidade

Especialistas dos EUA criticam relatório climático de Trump

Ministro contraria PP e diz continuar trabalhando 'normalmente' no governo

Como foi o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open

República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

Lindbergh: cresce um movimento de pautar anistia após julgamento

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 21 milhões; veja números e time