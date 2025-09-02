Topo

Notícias

PIB sobe a maior nível da série histórica no 2º tri; avanço é o 16º consecutivo

Rio

02/09/2025 12h54

O crescimento de 0,4% na atividade econômica no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2025 fez o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançar novo patamar recorde da série histórica iniciada em 1996. O avanço foi a 16ª taxa trimestral positiva consecutiva na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais divulgados nesta terça-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo trimestre de 2025, pelo lado da oferta, o PIB de Serviços também atingiu patamar recorde, após expandir 0,6% ante o período imediatamente anterior.

Já o PIB da Agropecuária, que teve ligeiro recuo de 0,1%, permaneceu próximo do nível recorde atingido no primeiro trimestre deste ano. A indústria, que avançou 0,5%, ainda está 4,2% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias também operava no maior patamar da série histórica no segundo trimestre de 2025.

Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB), ainda estava 9,2% abaixo do pico da série alcançado no segundo trimestre de 2013.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Josias: 'Gonet não recua um milímetro em acusações contra Bolsonaro'

ONU diz que mobilizações militares na Líbia podem provocar confronto armado

CitrusBR: estoques de suco de laranja em junho crescem 25% ante junho de 2024

Le Pen pede eleições 'ultrarrápidas' na França se o governo cair

Ex-assessor diz que uso do TSE no 8/1 foi 'lastreado' por decisão do STF

Sofia Coppola estreia em Veneza com carta de amor para Marc Jacobs

Por que o terremoto no Afeganistão foi tão destruidor?

Festival de Veneza, entre o existencialismo e a ameaça nuclear

Cratera na Marginal Tietê: Sabesp divulga novo prazo para o fim das obras

Quais países reconhecem o Estado palestino?

Filho de Alain Delon tenta anular testamento do pai