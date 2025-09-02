Topo

Notícias

PIB da agropecuária cai 0,1% no 2º trimestre ante trimestre anterior, revela IBGE

Rio

02/09/2025 10h00

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025, informou na manhã desta terça-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio próximo da mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 0,3%, com intervalo entre estabilidade (0,0%) a um avanço de 0,5%.Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB apresentou alta de 2,2% no segundo trimestre de 2025, vindo igual a mediana positiva das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de uma elevação de 1,8% a 2,7%.O PIB da agropecuária caiu 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2025 do ano, de acordo com o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB da agropecuária mostrou alta de 10,1%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Rui rebate Tarcísio sobre anistia a Bolsonaro: 'Postura lamentável'

Policial civil e ex-servidor são presos em operação contra milícia no RJ

La Niña pode afetar clima a partir de setembro, diz Organização Meteorológica Mundial

Morre Mino Carta, expoente do jornalismo brasileiro

Homem admite assassinato de ex-presidente do Parlamento ucraniano e diz ter agido por vingança

Deputados lulistas vão a julgamento no STF; nenhum bolsonarista compareceu

Presidente da Finlândia vê progresso em planos de segurança da Ucrânia apoiados pelos EUA

O que se sabe sobre a condenação do empresário Thiago Brennand

STF ignorará 'pressões externas', diz Moraes em julgamento de Bolsonaro

Defesas tiveram amplo e integral acesso ao processo, diz Moraes em relatório

STF inicia sessões para sentença em julgamento histórico de Bolsonaro