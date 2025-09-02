PGR defende condenação de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu hoje a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O que aconteceu

Gonet foi o primeiro a falar após a leitura do relatório que resumiu a ação penal. Ele apresentou a manifestação final da PGR antes de as defesas apresentarem seus argumentos e os ministros votarem. Gonet falou na sala de sessões da Primeira Turma do STF após o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo, ter feito um resumo do caso.

Ele citou que "a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe apoiado em violência ameaçada e praticada". "Nenhuma democracia se sustenta se não contar com efetivos meios para se contrapor a atos orientados à sua decomposição."

Gonet aponta "nítida organização criminosa". Ele afirmou que os acusados fizeram uma série de eventos que, encadeados, mostram que é "nítida a organização criminosa". Segundo ele, todos os denunciados colaboraram, na parte a que coube cada um, para formatar uma tentativa de golpe. Por isso, afirmou, "todos os personagens" do processo são responsáveis pelos eventos e "se concatenam entre si".

PGR rebate argumentos das defesas. Gonet dedicou sua manifestação a reforçar a gravidade dos fatos e dos atores envolvidos. Também negou que a denúncia narra episódios diferentes e sem conexão entre si. "Organização e método, a propósito, permearam o processo criminoso. Havia previsão de medidas de intervenção inaceitáveis constitucionalmente sobre o exercício das atividades do Poder Judiciário."

Gonet diz que não é assinatura que consuma crime de Bolsonaro. Sobre a tese da defesa de Bolsonaro, de que ele teria apenas discutido ideias e possibilidades com chefes militares, sem colocar nada em prática, ele reforça que não é necessário haver assinatura de ordens pelo presidente da República para haver a consumação dos crimes. "Em conjunto, esses eventos desvendam não uma maquinação desgarrada da realidade prática, tão pouco meros atos de cogitação, mas a colocação em marcha de plano de operação antidemocrática ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Código Penal."

PGR aponta "necessidade de caos". O procurador-geral da República lembra que, antes da invasão das sedes dos Três Poderes, em 8 de Janeiro de 2023, também atearam fogo em automóveis e um caminhão com combustível se aproximou do aeroporto de Brasília "destinado à explosão". "A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do desenrolar do golpe para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica", disse o PGR.

Para a PGR, os elementos ao longo da ação penal confirmam a acusação sobre todos os envolvidos no "núcleo crucial". Gonet entende que Bolsonaro e seus aliados devem ser condenados por cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

Gonet critica "omissões" de Mauro Cid e pede redução de sua pena em um terço. Procurador-geral mencionou mudanças de versões do colaborador, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, e defendeu que seja concedido benefício diferente do acordado inicialmente entre Cid e a PF (Polícia Federal) ao fecharem o acordo de colaboração premiada.

Acordo de delação homologado em 2023 pelo STF previa perdão judicial ou prisão de até dois anos. Para Gonet, porém, os benefícios devem se limitar à redução de um terço da pena final. A defesa do tenente-coronel já havia criticado o entendimento da PGR em suas alegações finais.

Agora falam as defesas. Após a apresentação dos argumentos da acusação, serão ouvidos os advogados de todos os réus. Cada defensor terá uma hora para falar na tribuna da Turma e apresentar seus argumentos.

É a primeira vez que o STF julga um ex-presidente da República por tentativa de ataque à democracia. A denúncia foi apresentada em fevereiro deste ano e, depois de ouvidos todos os envolvidos e testemunhas, os cinco ministros vão decidir se Bolsonaro e seus aliados devem ser condenados. Bolsonaro e seus aliados negam qualquer crime.

Bolsonaro e Braga Netto já estão presos, mesmo antes do fim do julgamento. O ex-presidente está em prisão domiciliar por desrespeitar medidas cautelares impostas por Moraes. Já Braga Netto está preso desde dezembro do ano passado por suspeita de obstrução de Justiça. Para a PF, ele teria tentado obter informações da delação de Mauro Cid durante a investigação.

A defesa do ex-presidente pediu a absolvição. Os advogados afirmaram ao STF, nas alegações finais, que houve cerceamento de defesa, que a delação de Mauro Cid deve ser anulada por "vício de vontade" e que não haveria provas para condenar o ex-presidente por tentativa de golpe.

A Primeira Turma tem 5 integrantes. São eles os ministros Cristiano Zanin (presidente), Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Destes, apenas Fux não teve o visto cancelado pelos EUA.

Julgamento deve durar duas semanas. A Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo.

As etapas do julgamento

Leitura do relatório do ministro-relator - Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.

- Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo. Manifestação da PGR - Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.

- Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes. Manifestação das defesas - Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.

- Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos. Voto do relator - Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.

- Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos. Voto dos demais ministros - A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do "núcleo crucial"