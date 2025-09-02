Topo

Notícias

Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

02/09/2025 17h11

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (2) diante da possibilidade de uma interrupção no fornecimento de petróleo russo, enquanto as negociações entre Moscou e Kiev parecem distantes.

"A taxa de risco geopolítico foi reincorporada aos preços", resumiram os analistas do Eurasia Group em uma nota.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,45%, chegando a 69,14 dólares.

Seu equivalente americano, o petróleo West Texas Intermediate para entrega em outubro, subiu 2,47%, alcançando 65,59 dólares.

Esse aumento, maior que o do Brent, é explicado pela baixa atividade do dia anterior no mercado americano devido ao feriado nos Estados Unidos.

"Os ucranianos têm claramente em sua mira a infraestrutura energética russa. Cerca de 20% da capacidade de refino está fora de serviço", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

"Os ataques à infraestrutura petrolífera russa poderiam provocar uma diminuição das exportações nas próximas semanas", apontaram os analistas do Eurasia Group, daí o aumento dos preços nesta terça-feira.

Além disso, para punir as compras de petróleo russo por parte de Nova Délhi, os Estados Unidos impuseram recentemente tarifas sobre produtos procedentes da Índia.

Ao mesmo tempo, oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), que aumentaram significativamente suas cotas de produção nos últimos meses, se reunirão no próximo domingo.

"Esperamos que mantenham sua meta de produção sem mudanças", declarou à AFP Jorge León, analista da Rystad Energy.

pml-ni/tmc/nth/db/mel/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Alcaraz despacha Lehecka e avança à semifinal do US Open

Em meio a tensão com Trump, Maduro exibe celular Huawei dado por Xi Jinping

Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 20,28%, diz USDA

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

União Brasil e PP anunciam desembarque do governo e ameaçam punir quem não sair

Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais

EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela