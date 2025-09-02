Petróleo fecha com alta de 1% após EUA imporem sanções contra petróleo iraniano

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 1% por barril nesta terça-feira, depois que os Estados Unidos impuseram sanções contra fluxo de receita de petróleo do Irã, e antes de uma reunião da Opep+ no próximo domingo, onde os analistas esperam que o grupo não reverta os cortes voluntários restantes.

O petróleo Brent fechou com alta de 1,45%, a US$69,14 por barril.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fechou a US$65,59 por barril, alta de 2,47%. Os contratos futuros do WTI não foram negociados na segunda-feira devido ao feriado do Dia do Trabalho dos EUA.

Nesta terça-feira, o Departamento do Treasury dos EUA sancionou uma rede de empresas de transporte marítimo e embarcações lideradas por um empresário iraquiano-quitiano por contrabandear petróleo iraniano disfarçado de petróleo iraquiano.

O governo do presidente Donald Trump está mantendo a pressão sobre o Irã enquanto as negociações nucleares estão paralisadas. Uma sexta rodada de negociações foi suspensa após o início de uma guerra de 12 dias em junho.

"A repressão dos EUA às exportações iranianas foi definitivamente favorável aos preços de hoje", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

INVESTIDORES DE OLHO NA PRÓXIMA REUNIÃO DA OPEC+

Enquanto isso, os investidores monitorarão uma reunião de oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados em 7 de setembro.

Os analistas disseram acreditar que o grupo não reverterá os cortes voluntários remanescentes dos oito membros, incluindo a Arábia Saudita e a Rússia, que estavam apoiando o mercado e mantendo os preços na faixa de US$60 por barril.

