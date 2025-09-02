Pauta de videográficos
* Saúde-medicamentos-antidepressivos-depressão
Os suicídios representam uma morte em cada 100 no mundo, informou com preocupação a Organização Mundial da Saúde (OMS), que lamenta a insuficiência dos avanços registrados contra uma das principais causas de morte entre os jovens.
Videográfico sobre como a depressão e os antidepressivos funcionam. - REENVIO DISPONÍVEL
* Clima-meteorologia-meio-ambiente-ElNino-LaNina
O fenômeno climático La Niña pode reaparecer a partir de setembro, mas as temperaturas continuarão acima da média, indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência da ONU.
Videográfico sobre os fenômenos climáticos El Niño e La Niña. - REENVIO DISPONÍVEL
