Papa Leão receberá presidente de Israel no Vaticano, mas convite vira questão

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão e o presidente israelense Isaac Herzog concordaram em se encontrar no Vaticano na quinta-feira, mas houve discordância sobre de quem foi a ideia do encontro.

A presidência israelense emitiu uma declaração no início desta terça-feira dizendo que Herzog se encontraria com Leão na quinta-feira a convite do papa.

Em uma declaração incomum, o Vaticano disse na noite desta terça-feira: "É prática da Santa Sé atender aos pedidos de audiência com o papa feitos por chefes de Estado e de governo; não é sua prática estender convites a eles".

Após a colocação do Vaticano, uma fonte do gabinete do presidente israelense explicou que Herzog tinha agendado um encontro com o falecido papa Francisco em uma visita à Itália.

Após a posse do papa Leão, a nova reunião foi organizada em total coordenação com o Vaticano por meio dos canais diplomáticos, acrescentou a fonte.

Segundo declaração do gabinete do presidente israelense, os dois discutiriam os esforços para garantir o retorno dos reféns mantidos em Gaza, a luta contra o antissemitismo global e a proteção das comunidades cristãs no Oriente Médio.

Recentemente, Leão intensificou seus pedidos pelo fim da guerra em Gaza. Primeiro papa norte-americano, Leão emitiu na semana passada um "forte apelo" pelo fim do conflito de quase dois anos entre Israel e o Hamas, um cessar-fogo permanente, a libertação dos reféns mantidos em Gaza e o fornecimento de ajuda humanitária.

O Vaticano, que se esforça para ser visto como um árbitro neutro nos assuntos mundiais, normalmente não comenta com antecedência reuniões do papa com líderes mundiais.

A prática usual é emitir apenas breves declarações após a realização das reuniões com o papa.

Leão tem duas reuniões anunciadas com líderes mundiais nesta semana: com Herzog, na quinta-feira, e com o presidente polonês, Karol Nawrocki, na sexta-feira.

Leão foi eleito em maio para substituir Francisco, que se tornou um crítico frequente da campanha militar de Israel em Gaza.

(Reportagem de Joshua McElwee, reportagem adicional de Steven Scheer)