Países asiáticos têm demandado muito produtos da Petrobras, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - Países asiáticos, incluindo a Índia e a China, "estão demandando muito" os produtos da Petrobras, afirmou a CEO da companhia, Magda Chambriard, nesta terça-feira, durante evento em São Paulo.

A demanda é tamanha que a companhia e outras empresas de petróleo do Brasil poderiam "ter facilmente redirecionado exportações", se petróleo tivesse sido taxado pelos EUA, disse a executiva durante um seminário promovido pela Bloomberg.

"A Índia se apresenta para o Brasil e a Petrobras como compradora de todo produto que quisermos exportar", afirmou ela.

Ela repetiu que a Petrobras precisará se ajustar a esse cenário de preços de petróleo mais baixos, com possível impacto em alguns projetos. E citou também alguns atrasos de entregas "na nossa" cadeia de suprimentos.

Chambriard reiterou interesse em "acelerar investimento em renováveis", citando etanol e biogás.

