Topo

Notícias

Pai e filho estrangeiros estão desaparecidos em Balneário Camboriú

02/09/2025 10h31

Um norte-americano de 48 anos e seu filho de 13 anos, nascido na Nicarágua, estão desaparecidos em Balneário Camboriú (SC) desde quinta-feira passada, dia 28. A polícia já encontrou os celulares e o carro que pai e filho usavam, mas não sabe o que aconteceu com eles.

Mark Alexander Cummings Rogers, o pai, nascido na Califórnia, e Duncan Edward, o filho, moram há seis anos no Brasil - na Praia Brava, na cidade catarinense de Itajaí. A polícia ainda não tem informações sobre a mãe de Duncan nem localizou outros parentes deles no Brasil.

Os celulares dos dois foram encontrados abandonados em uma obra no centro de Balneário Camboriú na sexta-feira, 29, quando o desaparecimento ainda não havia sido comunicado à polícia. No sábado, amigos foram ao apartamento onde pai e filho moravam, entraram e se depararam apenas com os gatos de estimação, sem alimentação, e um ventilador ligado.

No domingo, o Jeep do norte-americano foi encontrado pela PM na Estrada da Rainha, perto da roda gigante. Aparentemente foi abandonado, já que não havia sinais de arrombamento. A perícia foi realizada nesta segunda-feira, dia 1º, mas por enquanto não há informações sobre o procedimento.

Segundo a PM, familiares relataram que o pai vinha tendo conduta estranha nos últimos meses, falando sobre extraterrestres, a possibilidade de um meteoro atingir a Terra e sobre o fim do mundo. Ele e o filho foram vistos pela última vez na quinta-feira.

O caso foi comunicado oficialmente à polícia no domingo, 31, mas a investigação ainda está só começando, a cargo da Divisão de Investigação Criminal (DIC) e da Delegacia de Polícia da Comarca (DPCo) de Balneário Camboriú.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas

Por que apenas cinco dos 11 ministros do STF vão julgar Bolsonaro?

Voo da Latam desvia para Brasília; passageiro é retirado de avião pela PF por mau comportamento

'Processo histórico': imprensa francesa repercute julgamento de Bolsonaro

É 'evidente' que o País quer que acusados de tentativa de golpe sejam julgados, diz Rui Costa

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado da Palestina e ameaça sanções contra Israel

Filhos de Bolsonaro participam de vigília horas antes de julgamento do pai

Qual foi o papel da América Latina na Segunda Guerra Mundial

Lucrecia Martel em Veneza: 'cinema é algo muito poderoso em época de desesperança para humanidade'

Pai e filho estrangeiros estão desaparecidos em Balneário Camboriú

Alckmin destaca projetos e menor dependência de importações de fertilizantes