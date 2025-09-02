Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Senadores de oposição realizam hoje uma audiência na Comissão de Segurança Pública em desagravo a Jair Bolsonaro (PL), um dos réus no julgamento sobre a trama golpista que acontece no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abriu os trabalhos chamando o julgamento do ex-presidente de "farsa" e afirmou que "todo mundo que se colocou no caminho de Alexandre de Moraes passou a ser perseguido por ele". Na visão do senador, não há hoje "garantia da imunidade parlamentar" nem de liberdade de imprensa.

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) admitiu que o objetivo foi contrapor o julgamento e ganhar atenção pública. "Eu queria ver essa sala cheio de câmeras, igual ao STF", afirmou o parlamentar.

Flávio, que preside a sessão, pediu que seguidores divulgassem a transmissão. Além das plataformas do Senado Federal, a audiência pública também foi replicada nas redes sociais de alguns dos políticos.