Operadora de celular do Nubank reforça serviço com reserva de dados a usuários

02/09/2025 12h51

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank anunciou nesta terça-feira que sua operadora celular virtual (MVNO) lançou um serviço que permite aos usuários reservar gigabytes em seu plano para evitarem ficar sem acesso à internet quando o plano contratado se esgota.

A companhia afirmou em comunicado à imprensa que a funcionalidade é ativada automaticamente quando os dados do plano contratado estão acabando e adiciona gigabytes que permitem que o usuário continue conectado.

A empresa também afirmou que os clientes do banco poderão contratar o serviço da MVNO mesmo que não tenham cartão de crédito ativo com o banco.

A operadora do maior banco digital da América Latina foi lançada em 2024, usando infraestrutura da Claro.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição Michael Susin)

