Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como ver STF ao vivo

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 06h05

O STF (Supremo Tribunal Federal) inicia nesta terça-feira (2), às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por participação em uma trama golpista. As sessões terão transmissão ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Quando e onde assistir o julgamento de Bolsonaro?

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

  • 2/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 3/9 (quarta), às 9h
  • 9/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 10/9 (quarta), às 9h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. As audiências podem ser acompanhadas ao vivo, das 9h às 19h, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar).

Como será o julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

  1. Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.
  2. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  3. Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas será feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
  4. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  5. Voto dos demais ministros: A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do "núcleo crucial"

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
  3. Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 1º dia

