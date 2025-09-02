O que Moraes disse ao abrir julgamento de Bolsonaro pela trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes abriu o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) com a leitura do relatório do processo. Em sua fala, o magistrado exaltou a democracia e a Constituição brasileira.

O que aconteceu

No início da leitura, Moraes exaltou a democracia do Brasil. O ministro disse que os brasileiros devem se afastar "com todas as forças e empenho da tentativa de qualquer quebra da institucionalidade".

Sem citar a anistia, o ministro afirmou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição. "Não havendo a possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado", disse.

Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como o passado recente e lamentável do Brasil demonstra.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Moraes disse que o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas". Na leitura do relatório, o ministro afirmou que a "organização criminosa" teria passado a agir de "maneira covarde e traiçoeira" com o objetivo de coagir o Judiciário e "submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro". O relator da ação se refere as sanções dos EUA contra o Brasil em meio a um trabalho de articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe no Brasil. A declaração antecipa a posição de Moraes que estará em seu voto (leia mais abaixo as etapas do julgamento). "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força e a sua resiliência em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos", disse.

Moraes citou passo a passo do processo e que acordo de delação com Mauro Cid foi firmado "por livre e espontânea vontade". O ministro relembrou o que foi apresentado pela defesa do ex-assessor de ordens nas alegações finais e que o advogado de Cid afirmou que a colaboração preencheu todos os requisitos de "validade, eficácia e efetividade". A delação do tenente-coronel foi colocada em xeque diversas vezes pelas defesas dos demais réus.

A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. Alexandre de Moraes

Ministro falou também do tarifaço dos EUA contra o Brasil. Sem citar diretamente a família Bolsonaro, Moraes disse que uma "verdadeira organização criminosa" tenta "coagir" e "submeter" o funcionamento do STF ao governo de Donald Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro são investigados por tentar usar sanções econômicas contra o Brasil para interferir no curso do processo sobre a tentativa de golpe.

Por que Moraes é o relator do processo?

Moraes se tornou relator do caso por regra de "conexão". O regimento interno da Corte prevê que, quando um ministro já conduz um inquérito, pode permanecer como relator de novos casos relacionados — mecanismo conhecido como "prevenção" ou "conexão". Foi o que aconteceu com Moraes, a partir do inquérito das fake news, aberto em 2019, como explica Marcelo Crespo, coordenador de direito da ESPM.

A partir desse inquérito, desdobramentos ficaram sob a relatoria dele. A investigação original passou a abranger temas como as milícias digitais, os atos antidemocráticos de 2020, os ataques de 8 de janeiro e, mais recentemente, a tentativa de golpe atribuída a Bolsonaro e aliados. Como todos esses fatos foram considerados conexos, foram anexados ao escopo do mesmo relator.

É por isso também que o julgamento está sendo feito pela Primeira Turma. Como Moraes é parte do colegiado, o processo será analisado pelos cinco ministros que compõem a turma. Desde 2023, as ações penais são julgadas nas turmas da Corte, para dar mais agilidade aos processos.

As etapas do julgamento