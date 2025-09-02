O que é 'fishing expedition', citado por Moraes em julgamento de Bolsonaro

Ministro do STF usou expressão jurídica para criticar apurações genéricas durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro; conceito já foi rechaçado pelo STJ e se refere a investigações sem foco claro.

O que aconteceu

Ministro Alexandre de Moraes criticou a tentativa de defesa de Bolsonaro de obter provas em larga escala sem delimitação clara. No julgamento da denúncia por tentativa de golpe, Moraes afirmou que seria inadmissível acolher pedidos de busca genérica por provas, chamando esse tipo de apuração de fishing expedition.

O termo fishing expedition é usado para denunciar investigações que vasculham dados esperando encontrar qualquer crime. Segundo Moraes, esse tipo de devassa sem objeto, comum no direito norte-americano, afronta o devido processo legal e configura abuso investigativo. A crítica ocorreu diante da estratégia da defesa de Bolsonaro de tentar acessar comunicações militares de forma ampla, mesmo sem apontar elementos objetivos.

A expressão é usada para descrever investigações sem foco claro, que vasculham provas de forma ampla e imprecisa. A tradução literal é "expedição de pesca", sugerindo que o investigador "joga a rede" esperando encontrar qualquer indício de crime, mesmo sem saber o que está procurando.

STJ anulou busca por considerá-la genérica e baseada só em denúncia anônima. Um dos marcos é o julgamento do Habeas Corpus nº 598.051, relatado pelo ministro Rogerio Schietti, em que o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) anulou uma busca e apreensão considerada genérica e baseada apenas em denúncias anônimas. Segundo o ministro, aceitar esse tipo de medida seria legitimar um "vale-tudo investigativo" incompatível com o Estado de Direito.

STJ só admite provas casuais se origem da investigação for legítima. A Corte diferencia fishing expedition de casos de serendipidade — quando provas de outros crimes surgem casualmente durante uma investigação válida. Para que essas provas sejam aceitas, é preciso que a apuração original tenha respeitado critérios legais, como motivação concreta e autorização judicial. Descobertas casuais só são lícitas se derivarem de diligências legítimas e previamente delimitadas.

Quando Moraes usou o termo

A expressão foi usada por Moraes ao rejeitar pedidos da defesa de Bolsonaro para obter provas adicionais. Durante o julgamento na Primeira Turma do STF, a defesa solicitou o envio de ofícios para acessar comunicações militares e outros documentos, mesmo sem apresentar justificativas objetivas.

Moraes afirmou que esse tipo de apuração genérica afronta o devido processo legal. O ministro classificou a estratégia como uma fishing expedition — ou seja, uma tentativa de devassa sem objeto definido, buscando encontrar qualquer elemento que pudesse favorecer o réu. Segundo ele, não cabe ao Judiciário autorizar apurações "no escuro".

Por que isso importa

Ao criticar o uso de fishing expedition, Moraes reforça limites ao poder investigatório. Ao citar a fishing expedition, Moraes se alinha à visão de que a legalidade das provas é tão essencial quanto o conteúdo delas. O debate tem implicações diretas sobre garantias constitucionais como a presunção de inocência, o direito à intimidade e a proteção contra provas ilícitas.

Também serve como alerta para estratégias de defesa e de acusação. Pedidos genéricos demais — ou buscas sem delimitação clara — tendem a ser rechaçados pela Justiça. Já provas obtidas por meios regulares, mesmo que revelem fatos inesperados, podem ser admitidas se respeitados os critérios legais.

Críticas à Lava Jato

A expressão também foi usada por críticos da Operação Lava Jato, que apontavam apurações com alvos amplos e genéricos. Juristas e ministros chegaram a comparar certos inquéritos da força-tarefa a fishing expeditions, especialmente nos momentos em que havia quebras de sigilo ou buscas extensas sem delimitação específica.

Ao rejeitar pedidos genéricos de provas, Moraes resgata críticas já feitas à Lava Jato. O ministro reforça uma mudança de entendimento no Judiciário, com maior rigor sobre a legalidade de provas e os limites das investigações. O próprio STF já anulou medidas da operação sob alegação de abusos semelhantes.