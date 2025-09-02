Topo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1.400

02/09/2025 07h26

Mais de 1.400 pessoas morreram e 3.100 ficaram feridas no terremoto de 6 graus de magnitude que afetou o leste do Afeganistão no fim de semana, segundo um balanço atualizado nesta terça-feira pelo governo talibã.

O porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, informou em um comunicado que 1.411 pessoas faleceram e 3.124 ficaram feridas apenas na província de Kunar, a mais afetada. Além disso, ele afirmou que mais de 5.000 casas foram destruídas.

