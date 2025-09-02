Nestlé demite presidente-executivo por relacionamento não revelado

ZURIQUE (Reuters) - A Nestlé demitiu seu presidente-executivo Laurent Freixe após apenas um ano no cargo, depois de uma investigação sobre um "relacionamento romântico" não revelado, destituindo seu segundo presidente-executivo em um ano.

Freixe foi substituído pelo chefe da Nespresso, Philipp Navratil, um executivo em ascensão na maior empresa de alimentos embalados do mundo, que tem visto a desaceleração das vendas em seus principais negócios desde a pandemia.

As ações da fabricante do café Nescafé e das barras de chocolate KitKat caíram 1% após a súbita demissão de Freixe, que ocorre um ano depois que seu antecessor, Mark Schneider, foi demitido por desempenho insuficiente.

A demissão de Freixe segue uma investigação sobre um relacionamento romântico não revelado com uma pessoa diretamente subordinada a ele que violou o código de conduta empresarial da Nestlé, disse a Nestlé na segunda-feira.

A empresa disse que preocupações sobre um possível relacionamento foram levantadas pela equipe por meio de uma linha direta interna da empresa, embora uma investigação inicial não tenha sido comprovada. Freixe havia inicialmente negado o relacionamento à diretoria, disse um porta-voz da empresa.

Quando as preocupações da equipe persistiram, a Nestlé disse que ordenou uma investigação supervisionada pelo presidente Paul Bulcke e pelo diretor independente líder, Pablo Isla, com o apoio de um advogado externo independente.

Freixe, que passou 39 anos na Nestlé, não receberá nenhum pacote de saída após sua saída, disse a empresa à Reuters.

O afastamento abrupto do veterano da Nestlé ocorre um ano após a saída de Schneider e dois meses e meio após o presidente, Paul Bulcke, ter anunciado que deixaria o cargo em 2026, em um dos períodos mais turbulentos dos 159 anos de história da empresa.

Em uma breve declaração, Bulcke agradeceu a Freixe por seus anos de serviço na Nestlé, mas disse que a demissão foi uma "decisão necessária".

Freixe não estava imediatamente disponível para fazer declarações quando contatado por email.

