Nariz entupido? 8 formas de aliviar a congestão nasal

Usar soro é uma das estratégias mais eficazes para hidratar a mucosa Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

02/09/2025 18h33

Respirar sem esforço é algo tão natural que só damos valor quando o nariz resolve bloquear a passagem de ar. A congestão nasal surge quando os vasos sanguíneos da região estão inflamados ou quando há excesso de produção de muco, situação comum em gripes, resfriados, sinusites e alergias.

Na maioria dos casos, o incômodo some sozinho. Mas, até lá, é capaz de provocar noites mal dormidas, dores de cabeça e muito desconforto. Medicamentos como descongestionantes e antialérgicos podem ser indicados em situações mais graves — sempre sob orientação médica. O problema é que o uso prolongado de sprays nasais, por exemplo, pode causar o chamado efeito rebote, piorando a obstrução.

Por isso, antes de recorrer à farmácia, vale testar soluções simples, naturais e sem contraindicação. Confira nove estratégias que podem ajudar a desentupir o nariz:

1. Lavagem com soro fisiológico

O clássico e mais eficaz. Usar soro algumas vezes ao dia ajuda a remover secreções, hidrata a mucosa e previne inflamações. A técnica consiste em usar uma seringa para inserir o líquido em uma das narinas, deixando-o sair pela outra.

2. Deitar-se com encosto elevado

Deitar-se totalmente na horizontal favorece o acúmulo de secreção. Usar mais travesseiros ou uma almofada que faça com que o corpo fique inclinado mantém as vias aéreas mais livres e facilita a respiração durante a noite.

3. Inalação ou vapor do banho

O vapor fluidifica o muco e ajuda a limpar as vias respiratórias. Mesmo quando o nariz está totalmente obstruído, o efeito de alívio pode aparecer após alguns minutos.

4. Vapor de eucalipto

A planta contém cineol, composto com ação expectorante. Inalar o vapor de água fervente (500 ml) com três gotas de óleo essencial de eucalipto pode ajudar a soltar as secreções —coloque uma toalha de banho sobre a cabeça para o vapor ficar aprisionado. Chá de eucalipto também é opção: além de descongestionar, suaviza a irritação da garganta.

5. Umidificar o ambiente

Umidificadores de ar, toalhas molhadas ou até uma bacia com água no quarto ajudam a manter a mucosa hidratada. Isso reduz a irritação e torna o muco menos espesso.

6. Hidratação constante

Beber de dois a três litros de água por dia mantém o corpo hidratado e as secreções mais fluidas —o que facilita sua eliminação. Chás quentes de mel com limão, abacaxi ou sabugueiro potencializam o efeito, trazendo conforto extra.

7. Compressas mornas no rosto

Uma toalha ou pano úmido em água quente (mas não fervente) aplicada sobre o rosto ajuda a aliviar a pressão dos seios da face e a fluidificar secreções. Pode-se adicionar algumas gotas de óleo essencial ou fazer com chá morno para potencializar o efeito.

8. Ajustes no dia a dia

Evitar ambientes muito secos, reduzir o contato com poeira e manter uma alimentação equilibrada também fazem diferença na frequência e intensidade da congestão nasal.

*Com informações de reportagem publicada em 07/07/2025 e 07/07/2023

