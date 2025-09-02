Topo

Notícias

Na Itália, Monte Dei Paschi eleva oferta pelo Mediobanca

São Paulo

02/09/2025 10h13

O Banca Monte dei Paschi di Siena da Itália melhorou sua oferta de aquisição pelo Mediobanca, adicionando um componente em dinheiro de até 750 milhões de euros, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 2. O prazo final para a oferta termina na segunda-feira, 8 de setembro.

O Monte dei Paschi disse que pagaria 0,90 euros por ação em dinheiro para cada ação do Mediobanca oferecida. Isso é além de sua proposta original de trocar 2,533 de suas próprias ações por cada ação da Mediobanca.

A oferta revisada avalia o Mediobanca em cerca de 16,94 bilhões de euros, com base nos preços de fechamento de segunda-feira, o que se compara com sua capitalização de mercado de 16,83 bilhões de euros. A oferta inicialmente avaliou o Mediobanca em 13,3 bilhões de euros quando foi lançada no início deste ano, embora isso tenha flutuado devido à natureza da oferta inicial totalmente em ações.

O aumento da oferta visa maximizar a aceitação e reflete a atenção do Monte dei Paschi ao mercado, disse seu conselho, que também renunciou à sua condição de garantir pelo menos 66,7% das ações do Mediobanca no processo de oferta. A oferta agora falhará se obtiver menos de 35%, afirmou.

O Monte dei Paschi está tentando conquistar os acionistas de sua rival maior, apesar da oposição do conselho da Mediobanca, que chamou a oferta de hostil. A medida marca uma tentativa de salvar um acordo que criaria o terceiro maior banco da Itália, após outras propostas de aquisições bancárias no país fracassarem devido a obstáculos regulatórios ou falta de apoio dos investidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Em julgamento, Moraes afirma que Bolsonaro buscou instaurar 'ditadura' no Brasil

Biomédica é condenada a 4 anos de prisão por deformar glúteos de paciente

Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas

Por que apenas cinco dos 11 ministros do STF vão julgar Bolsonaro?

Voo da Latam desvia para Brasília; passageiro é retirado de avião pela PF por mau comportamento

'Processo histórico': imprensa francesa repercute julgamento de Bolsonaro

É 'evidente' que o País quer que acusados de tentativa de golpe sejam julgados, diz Rui Costa

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado da Palestina e ameaça sanções contra Israel

Filhos de Bolsonaro participam de vigília horas antes de julgamento do pai

Qual foi o papel da América Latina na Segunda Guerra Mundial