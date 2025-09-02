Mosca-da-bicheira: conheça o parasita que come carne e seus sintomas

Autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram o primeiro caso humano de bicheira-do-Novo-Mundo no país, em um paciente que havia retornado de viagem à América Central.

O episódio, investigado pelo Departamento de Saúde de Maryland e pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), chamou atenção para um parasita pouco conhecido, mas capaz de causar sérios danos.

A mosca-da-bicheira (Cochliomyia hominivorax) atinge animais de sangue quente —incluindo seres humanos. Essa espécie, comum em regiões tropicais e subtropicais, é responsável por uma condição chamada miíase, mais conhecida popularmente como "bicheira". O problema começa quando a fêmea deposita centenas de ovos em feridas abertas, orifícios naturais (como ouvido, nariz e boca) ou mesmo pequenas lesões na pele.

Em poucas horas, as larvas eclodem e passam a se alimentar do tecido vivo do hospedeiro. Esse processo causa destruição da pele, dor intensa e risco de complicações graves. Se não for tratada, a infestação pode até levar à morte do animal ou da pessoa acometida. Embora os casos humanos sejam mais raros, surtos em países da América Latina e Caribe mantêm a doença como um problema de saúde pública e veterinária.

Larva da mosca-da-bicheira Imagem: Fredy Rodriguez/Reuters

Sintomas e sinais de alerta

O impacto da infestação é imediato e bastante característico. Entre os principais sintomas estão:

Feridas que não cicatrizam normalmente;

Sangramento persistente em cortes ou lesões abertas;

Sensação de movimento dentro da ferida, causada pelo deslocamento das larvas;

Odor forte e desagradável vindo do local afetado.

A bicheira pode se instalar em praticamente qualquer parte do corpo, mas é mais frequente em regiões expostas, como o couro cabeludo, a boca, o nariz e os órgãos genitais. A dor e a destruição do tecido podem evoluir rapidamente, e em casos mais graves pode ser necessária uma cirurgia para retirar as larvas alojadas em áreas mais profundas.

Diagnóstico, tratamento e prevenção

O diagnóstico é feito por meio da avaliação clínica da ferida e da presença das larvas.

O tratamento consiste na remoção imediata das larvas, que pode ser feita manualmente ou com auxílio de cirurgia, dependendo da gravidade do caso. O CDC dos EUA alerta que não se deve tentar retirar as larvas por conta própria, já que isso pode agravar a infecção.

A prevenção inclui cuidados simples, mas eficazes: manter qualquer ferida bem limpa e coberta, usar repelente de insetos, recorrer a telas mosquiteiras em locais de risco e evitar contato direto com ambientes de maior infestação.

*Com informações de reportagens publicadas em 25/08/2025 e 07/12/2022