Morre Mino Carta, referência no jornalismo e fundador de CartaCapital

Morre o jornalista Mino Carta, aos 91 anos, em São Paulo - Reprodução
Morre o jornalista Mino Carta, aos 91 anos, em São Paulo Imagem: Reprodução
02/09/2025 07h24Atualizada em 02/09/2025 07h45

Morreu hoje o jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital e referência na imprensa brasileira, aos 91 anos.

O que aconteceu

A morte foi confirmada pela revista Carta Capital, fundada e dirigida pelo jornalista. Ele estava internado há duas semanas na UTI do Hospital Sírio Libânes, em São Paulo e lutava há mais de um ano contra problemas de saúde. A causa da morte não foi especificada.

Mino Carta deixa a filha, Manuela Carta. O jornalista foi casado com Maria Angélica Pressoto, que morreu em 1996. Também foi pai de Gianni Carta, morto em 2019, vítima de câncer.

Grande referência no jornalismo

O jornalista nasceu em 6 de setembro de 1993 em Gênova, na Itália, mas mudou para o Brasil acompanhada pela família na década de 1940. Em 1951, ele entrou na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), mas não concluiu o curso.

Mino é considerado uma das principais referências da imprensa brasileira. Ele tinha 27 anos quando foi o primeiro diretor da revista Quatro Rodas. Atuou ainda como diretor da Veja e da IstoÉ e passou pelas redações do Jornal da Tarde.

Fez parte da fundação de dois importantes veículos de imprensa. Além da revista Carta Capital, onde atuou até morrer como diretor, também lançou em 1979 o Jornal da República ao lado do também jornalista Cláudio Abramo.

Carta foi um crítico da ditadura militar brasileira. Quando esteve à frente de Veja, enfrentou a ditadura ao publicar denúncias de tortura e sofreu com a censura imposta pelo regime.

O jornalista via em Carta Capital sua maior realização profissional. De acordo com a própria revista, criada em 1994, Mino a fundou com três pilares: fidelidade aos fatos, espírito crítico e fiscalização do poder.

Ele também escreveu livros. Mino é autor de romances como "Castelo de Âmbar" (2000), "A Sombra do Silêncio" (2003) e "A Via de Mat" (2016).

