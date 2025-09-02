Topo

Morre o jornalista Mino Carta aos 91 anos

São Paulo

02/09/2025 07h26

Morreu aos 91 anos nesta terça-feira, 2, o jornalista ítalo-brasileiro Demetrio Carta, mais conhecido como Mino Carta, referência na imprensa brasileira. A informação é da revista CartaCapital, veículo fundado por Carta em 1994. Mino Carta também foi fundador do Jornal da Tarde, do Grupo Estado. Mino Carta foi diretor das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ. Nasceu em Gênova, na Itália, no dia 6 de setembro de 1933. A família de Carta chegou em São Paulo em agosto de 1946.

