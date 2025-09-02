Topo

Notícias

Morre Mino Carta, expoente do jornalismo brasileiro

São Paulo

02/09/2025 10h16

Morreu aos 91 anos nesta terça-feira, 2, o jornalista ítalo-brasileiro Demetrio Carta, mais conhecido como Mino Carta, referência na imprensa brasileira. A informação é da revista CartaCapital, veículo fundado por Carta em 1994. Mino Carta também foi fundador do Jornal da Tarde, do Grupo Estado.

Carta foi diretor das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ. Nasceu em Gênova, na Itália, em 6 de setembro de 1933. Seu avô, Luigi Becherucci, foi diretor de um jornal genovês e perdeu o cargo com a ascensão do regime fascista.

A família de Carta chegou a São Paulo em agosto de 1946. Cursou Direito na Universidade de São Paulo, mas não concluiu a graduação. Retornou à Itália em 1956, onde passou a trabalhar no jornal Gazetta del Popolo, de Turim. Voltou ao País na década seguinte.

Enquanto diretor da Quatro Rodas, destacou-se e foi convidado pelo Estadão a assumir a edição do caderno de Esportes. A experiência valeu como base para o lançamento do Jornal da Tarde.

Ditadura militar

Mino Carta tornou-se expoente do jornalismo político durante a ditadura militar e irritou o regime na edição inaugural de Veja, em setembro de 1968, que trazia na capa uma ilustração com uma foice e um martelo. Em 1969, com o AI-5 em vigor, a revista expôs os casos de tortura do regime em matéria de capa.

Carta foi próximo do general Golbery do Couto e Silva, ex-ministro da Casa Civil e arquiteto da abertura política do regime militar. Além da trajetória enquanto jornalista, é autor de três romances.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

É 'evidente' que o País quer que acusados de tentativa de golpe sejam julgados, diz Rui Costa

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado da Palestina e ameaça sanções contra Israel

Filhos de Bolsonaro participam de vigília horas antes de julgamento do pai

Qual foi o papel da América Latina na Segunda Guerra Mundial

Lucrecia Martel em Veneza: 'cinema é algo muito poderoso em época de desesperança para humanidade'

Pai e filho estrangeiros estão desaparecidos em Balneário Camboriú

Alckmin destaca projetos e menor dependência de importações de fertilizantes

Rui rebate Tarcísio sobre anistia a Bolsonaro: 'Postura lamentável'

Lula cancela agendas com ministros para ir a velório do jornalista Mino Carta

Policial civil e ex-servidor são presos em operação contra milícia no RJ

La Niña pode afetar clima a partir de setembro, diz Organização Meteorológica Mundial