'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes ao início do julgamento

O ministro Alexandre de Moraes Imagem: Rosinei Coutinho/STF
Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 09h29

No primeiro dia do julgamento da ação sobre tentativa de golpe, o ministro do STF e relator do processo, Alexandre de Moraes, disse que a omissão "deixa cicatrizes traumáticas para a democracia".

O que aconteceu

Moraes iniciou a leitura do relatório exaltando a democracia do Brasil. O ministro disse que os brasileiros devem se afastar "com todas as forças e empenho da tentativa de qualquer quebra da institucionalidade". O julgamento do núcleo 1 da trama golpista teve início hoje. Os ministros votam até o próximo dia 12 pela condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus.

Sem citar a anistia, o ministro afirmou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição. "Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas", disse Moraes.

Aliados e o ex-presidente afirmam que a aprovação de uma anistia "ampla, geral e irrestrita" ajudaria na pacificação do Brasil. No Congresso, entretanto, deputados e senadores bolsonaristas não conseguiram, até o momento, avançar com a proposta de lei que beneficiaria Bolsonaro.

Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como realmente o passado recente, lamentável, do Brasil demonstra.
Alexandre de Moraes, ministro do STF

As etapas do julgamento

Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.

Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.

Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.

Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.

Voto dos demais ministros: Falam, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

