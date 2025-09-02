Moraes sobe o tom, e Gonet cita crimes de Bolsonaro em 1º dia de julgamento

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), subiu o tom e defendeu a soberania do Brasil frente a sanções dos EUA no primeiro dia de julgamento sobre a trama golpista. Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou crimes cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em seguida, falaram algumas defesas, sem terminar essa fase, que continua amanhã.

O que aconteceu

Clima no STF foi tranquilo e teve até piadas com ministros. Em março, no recebimento da denúncia contra Bolsonaro, a tensão era mais evidente. Houve elogios e piadas com os integrantes do Supremo, como quando Luiz Fux foi chamado de "atraente", arrancando risadas e comentário engraçadinho de Flávio Dino.

O tribunal preparou um esquema de segurança inédito. Foram convocados policiais de todo o país para dormir no prédio e foram usados cães farejadores e drones, com varreduras e vistorias mais frequentes do que o usual.

Faltaram Bolsonaro e bolsonaristas. O ex-presidente havia comparecido de surpresa no julgamento da denúncia, mas desta vez ficou em casa, onde cumpre prisão domiciliar. Parlamentares da oposição desistiram de ir por conta disso e investiram numa estratégia de pressão por anistia. Só deputados de esquerda compareceram presencialmente.

Moraes manda recado aos EUA

O relator disse que o processo da trama golpista foi alvo de uma organização criminosa que tentou coagir o Judiciário. A declaração é uma referência aos atos de Eduardo Bolsonaro de pressão para o Brasil ser sancionado pelo governo de Donald Trump. O deputado, assim como seu pai, foi indiciado pela Polícia Federal por tentar interferir no processo do STF.

Na abertura da sessão, Moraes defendeu a soberania do Brasil. "As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988", disse Moraes. Tanto os ministros do Supremo como o presidente Lula têm criticado os ataques feitos pelo governo americano contra o Brasil nos últimos dois meses.

Moraes e Gonet estão entre os alvos do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA. Eles, assim como outros sete ministros do STF, perderam os vistos dos Estados Unidos. O magistrado também foi alvo de sanção com base na lei Magnitsky. Além dele, Gonet é constantemente alvo de ameaças de sanções financeiras.

No curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de forma covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro.

Alexandre de Moraes, relator no STF da ação sobre tentativa de golpe

Gonet apontou crimes de Bolsonaro. Disse que há provas materiais produzidas pelos acusados. "Encontra-se materialmente comprovada a sequência de atos destinados a propiciar a ruptura da normalidade do processo sucessório."

Procurador-geral aponta "nítida organização criminosa". Ele afirmou que os acusados fizeram uma série de eventos que, encadeados, mostram que é "nítida a organização criminosa". Segundo ele, todos os denunciados colaboraram, na parte a que coube cada um, para formatar uma tentativa de golpe. Por isso, afirmou, "todos os personagens" do processo são responsáveis pelos eventos e "se concatenam entre si".

Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados. Se as defesas tentaram minimizar a contribuição individual de cada acusado e buscar interpretações distintas dos fatos, estes mesmos fatos, contudo, não tiveram como ser negados. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis.

Havia plano sistemático de ataque. O autogolpe também é golpe punível, consistindo em desvio funcional gravíssimo, já que se origina dentro das instituições e opera contra elas.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

Gonet diz que não é assinatura que consuma crime de Bolsonaro. Sobre a tese da defesa de Bolsonaro, de que ele teria apenas discutido ideias e possibilidades com chefes militares, sem colocar nada em prática, ele reforça que não é necessário haver assinatura de ordens pelo presidente da República para haver a consumação dos crimes. "Em conjunto, esses eventos desvendam não uma maquinação desgarrada da realidade prática, tão pouco meros atos de cogitação, mas a colocação em marcha de plano de operação antidemocrática ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Código Penal."

PGR aponta "necessidade de caos". O procurador-geral da República lembra que, antes da invasão das sedes dos Três Poderes, em 8 de Janeiro de 2023, também atearam fogo em automóveis, e um caminhão com combustível se aproximou do aeroporto de Brasília "destinado à explosão". "A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do desenrolar do golpe para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica", disse o PGR.

Não é preciso um esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso.

Paulo Gonet,em manifestação no STF

Defesas elogiam ministros e criticam Cid

Os advogados tentaram minimizar provas encontradas e atacar a delação de Cid. A defesa do delator, por sua vez, negou que ele tenha mentido e qualquer coação.

A defesa de Ramagem disse que era apenas um "compilador de ideias". Ainda pediu que alegações as finais do MPF não fosse usadas.

Demóstenes Torres, que defende o almirante Almir Garnier, gastou mais de 20 minutos elogiando ministros da Turma. Ele pediu a rescisão da delação premiada de Mauro Cid e a absolvição de seu cliente, acusado de colocar as tropas à disposição de Bolsonaro caso o ex-presidente assinasse uma minuta golpista em 2022 após perder a eleição para Lula.

Advogado disse que podia "levar cigarro" para Bolsonaro. "Se o Bolsonaro precisar que eu leve cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto", completou.

Não é opinião, isso é um fato. Fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável.

Cármen Lúcia, ministra do STF, em bronca a advogado de Ramagem que criticou urnas

Eumar Novacki, advogado de Anderson Torres, disse que ele foi a passeio aos EUA. Ressalta que a viagem estava marcada muito antes do 8 de Janeiro e que ele não estava nas reuniões da minuta golpista. Ainda destacou links que indicariam que a minuta golpista encontrada com Torres já estava disponível na internet.

Defesa de Anderson Torres foi a última a falar. Ainda faltam os advogados de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, o único que esteve presente hoje, e Walter Braga Netto.

Próximos passos

Sessão retoma nesta quarta às 9h. Cada advogado de defesa dos réus pode falar por uma hora.

Ministros votam na próxima semana. Concluída a sessão de quarta, o julgamento será retomado na próxima terça (9).

Moraes será o primeiro a votar. Ele é o relator do caso. Em seguida, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

Ministros não têm limite de tempo para votar. A expectativa, no entanto, é que os votos sejam apresentados até quarta (10) ou na sexta (12) pela manhã.

Se os réus forem condenados, ministros decidem sobre pena. Somadas, as penas pelos crimes pelos quais os réus são acusados ultrapassam 40 anos.

Esquema de segurança será mantido até o fim de setembro. O STF está com um esquema de segurança inédito, que inclui agentes de segurança dormindo no tribunal e lixeiras retiradas dos espaços comunitários do prédio da Turma.