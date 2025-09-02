Maior do mundo? Montanha na China tem jazida de ouro avaliada em R$ 451 bi

Autoridades chinesas anunciaram, no final de 2024, a descoberta de um depósito de ouro considerado "supergigante". A reserva pode alcançar 1.100 toneladas e está avaliada em cerca de US$ 83 bilhões (cerca de 451 bilhões de reais).

O que aconteceu

A jazida foi localizada no campo de Wangu, na província de Hunan. Mais de 40 veias de ouro foram identificadas a até 2.000 metros de profundidade. Modelos 3D sugerem que o depósito pode se estender até 3.000 metros.

Segundo Chen Rulin, especialista em prospecção, a qualidade do minério impressiona. "Muitos núcleos de perfuração mostraram ouro visível", explicou à mídia estatal chinesa. A concentração máxima chegou a 138 gramas por tonelada de rocha.

A notícia agitou o mercado internacional no final do ano passado, quando o preço do ouro subiu para US$ 2.700 por onça. Se confirmada, a jazida superaria a mina sul-africana South Deep, até agora a maior reserva conhecida, com 930 toneladas, segundo o Mining Technology.

Produção e consumo

Segundo matéria publicada no portal Live Science, a China é líder mundial na produção de ouro. Em 2023, respondeu por 10% da extração global. Ainda assim, consome três vezes mais do que produz.

A nova jazida pode aliviar parte do déficit, mas só cobriria a demanda do país por 1,4 ano. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, mais de 234 mil toneladas já foram extraídas ao longo da história. Dois terços desse total saíram do solo após 1950.

Especialistas alertam que jazidas como essa são raríssimas. O Earth.com lembrou que analistas discutem se o mundo está perto do chamado "pico do ouro", o limite para novas descobertas em larga escala.