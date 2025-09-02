Topo

Notícias

MME nomeia João Daniel Cascalho secretário de Energia Elétrica, no lugar de Gentil Nogueira

Brasília

02/09/2025 12h39

O Ministério de Minas e Energia (MME) nomeou João Daniel Cascalho no cargo de secretário nacional de Energia Elétrica. Ele atuava antes no assessoramento do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em gestão e formulação de políticas nos setores de energia e mineração.

A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União (DOU).

Ele vai substituir o agora diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Gentil Nogueira. João Cascalho teve passagens na Casa Civil e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O novo secretário é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado em Sistemas de Potência pela Universidade de Brasília (UnB).

Ele também tem especialização em Economia, Gestão e Finança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Leia a íntegra das alegações finais de Paulo Gonet no STF

Como está o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja o que aconteceu até aqui

Imea prevê safra de 51,72 milhões de t de milho em MT em 2025/26

Vencedora de concurso de beleza no RS some em SP ao voltar da Nova Zelândia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,7%, afirma Sabesp

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza