Topo

Notícias

Minério de ferro sobe com esperança de recuperação da demanda após desfile militar na China

02/09/2025 09h21

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta terça-feira, auxiliados por esperanças de uma recuperação da demanda após um fim do desfile militar na China.

As siderúrgicas em Tangshan, o principal centro de produção de aço da China, foram obrigadas a implementar controles de produção para garantir uma melhor qualidade do ar para o desfile militar. Depois do evento, a restrição será removida.

A demanda por minério deve se recuperar daqui para frente, já que o impacto do evento sobre a produção de metais quentes tem duração limitada, disseram analistas da Zijin Tianfeng Futures, referindo-se ao desfile que ocorrerá na China em 3 de setembro para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial.

O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,69%, a US$102,35 a tonelada.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,06%, a 771,5 iuanes (US$107,86) a tonelada.

O consumo de minério de ferro tem se mantido resiliente, apoiado pela elevada produção de metais quentes, que ainda está muito maior do que no ano anterior, apesar de certo abrandamento nas últimas semanas.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Xi Jinping recebe "velho amigo" Putin e norte-coreano Kim em desafio ao Ocidente

Talibã recebe ajuda internacional diante do número crescente de mortos no terremoto no Afeganistão

'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes no início do julgamento

Tarcísio vai a Brasília e acena por anistia durante julgamento de Bolsonaro

Kraft Heinz se divide em duas empresas

Zelensky se reunirá com líderes europeus em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia

Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Começa no STF a sessão de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por golpe de Estado

Inmet emite alerta laranja de perigo para ventos costeiros no litoral do Brasil

STF inicia sessões para sentença em julgamento histórico de Bolsonaro

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro? Saiba onde assistir ao vivo