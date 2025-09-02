Milhares de reservistas israelenses se apresentam; chefe militar entra em conflito com ministros

Por Emily Rose e Maayan Lubell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Dezenas de milhares de reservistas começaram a se apresentar para o serviço na terça-feira, antes de uma nova ofensiva israelense na Cidade de Gaza, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer acelerar, apesar das advertências dos altos escalões.

A Rádio do Exército de Israel informou que cerca de 40.000 reservistas se apresentariam ao serviço na terça-feira para a ofensiva na Cidade de Gaza. As Forças Armadas disseram que estavam se preparando logisticamente para a entrada de reservistas antes da ofensiva.

O gabinete de segurança de Israel, presidido por Netanyahu, aprovou um plano no mês passado para expandir a campanha em Gaza com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza, onde as forças israelenses travaram uma feroz guerra urbana com o Hamas nos estágios iniciais da guerra. Atualmente, Israel detém cerca de 75% da Faixa de Gaza.

Uma reunião do gabinete de segurança no final do domingo incluiu discussões acaloradas entre Netanyahu e seus ministros, que querem levar adiante a ofensiva na Cidade de Gaza, e o chefe militar Eyal Zamir, que pediu aos políticos que cheguem a um acordo de cessar-fogo.

Zamir disse que a campanha colocará em risco os reféns e sobrecarregará ainda mais o Exército, de acordo com quatro ministros e dois oficiais militares presentes na reunião.

Isso ocorre após trocas semelhantes entre Zamir e o gabinete de Netanyahu no mês passado. Netanyahu disse em 20 de agosto que havia dado instruções para acelerar o cronograma de tomada do que ele descreve como o último bastião do Hamas.

Porém, em 21 de agosto, em discussões para aprovar os planos de batalha, os militares alertaram para o risco de os reféns correrem perigo e disseram que não poderiam iniciar a campanha por pelo menos dois meses, de acordo com uma fonte do círculo de Netanyahu e um oficial da defesa.

O principal motivo dos militares era a necessidade de mais tempo para os esforços humanitários. Mas as pesquisas mostraram que uma proporção substancial de reservistas está insatisfeita com os planos do gabinete, sendo que alguns tomaram a medida incomum de acusar abertamente o governo de não ter uma estratégia coesa para Gaza, um plano pós-guerra para o enclave ou métricas claras de vitória.

"Não sinto que esteja fazendo algo que realmente exerça uma pressão significativa para que o Hamas liberte os reféns", disse à Reuters um reservista de combate que está servindo em Gaza desde 7 de outubro, falando sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a falar publicamente.

ATAQUES ISRAELENSES

Pelo menos 25 pessoas foram mortas em ataques israelenses em Gaza, pelo menos 16 delas na Cidade de Gaza, e muitas outras ficaram feridas, segundo as autoridades de saúde locais. O número inclui cinco pessoas que foram mortas enquanto esperavam em uma fila de comida no sul, um ataque a um apartamento onde nove pessoas foram mortas e sete mortas por fogo de tanques israelenses. Quatro pessoas também foram mortas no norte de Gaza, segundo as autoridades locais.

Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário, mas declararam que suas forças estão enfrentando combatentes nos arredores da Cidade de Gaza, destruindo túneis e infraestrutura militante e apreendendo armas.

Mais 13 palestinos, incluindo três crianças, morreram de desnutrição e fome em Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do território na terça-feira, elevando as mortes oficialmente registradas por essas causas para pelo menos 361, incluindo 130 crianças, a grande maioria nas últimas semanas.

Israel contesta os números de mortes por fome fornecidos pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, argumentando que as mortes foram causadas por outras causas médicas.