'Espiões disfarçados de jornalistas', diz Milei sobre áudios vazados

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse hoje que uma "rede de espionagem ilegal" composta por um "grupo de jornalistas" está envolvida na divulgação dos áudios que implicam sua irmã, Karina Milei, em um esquema de corrupção.

O que aconteceu

Reação do presidente se deu na sequência da divulgação de novos áudios hoje. "A cada momento, a rede ilegal de espionagem da qual um grupo de jornalistas faz parte fica mais clara", escreveu Milei em post no X.

Esses espiões que se disfarçam de 'jornalistas' querem desviar a atenção da questão real.

Presidente da Argentina, Javier Milei, em publicação no X

A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte.

Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real.

No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son.

Fin. https://t.co/ONV54Afc7l -- Javier Milei (@JMilei) September 2, 2025

Na nova gravação divulgada pelo canal de streaming uruguaio Dopamina, fala atribuída a Karina menciona o presidente da Câmara dos Deputados, Martín Menem. "Martín é quem tem a informação. É preciso estar abaixo de Martín. Eu respeito Martín como líder", diz.

Ao acusar jornalistas de espionagem, Milei endossou publicação feita minutos antes por Menem. Conforme o deputado, o novo áudio "se fosse real" teria sido "gravado ilegalmente" no Congresso. Ele afirmou que Karina, que é secretária da Presidência, participa de reuniões do partido Libertad Avanza, de Milei, no Congresso como uma liderança política.

Deputado também acusou "tentativa deliberada de desestabilizar o processo eleitoral". Neste fim de semana, a província de Buenos Aires terá eleições legislativas. Já em 26 de outubro, serão realizadas as votações nacionais para o Legislativo.

En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados.



Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el? -- Martin Menem (@MenemMartin) September 2, 2025

Entenda o caso

Escândalo se tornou público em 19 de agosto, com o vazamento dos primeiros áudios pelo streaming Carnaval. Neles, o então diretor da Andis (Agência Nacional de Deficiência da Argentina), Diego Spagnuolo, afirma que a irmã do presidente recebia 3% das compras de medicamentos. A propina seria paga pela Drogaria Suizo Argentina, que é a responsável pela distribuição dos medicamentos, e o assessor mais próximo de Karina, Eduardo Lule Menem, também estaria envolvido.

Spagnuolo diz ainda que alertou o presidente sobre o caso. Ele, que também era advogado pessoal de Milei, foi demitido da agência.

Ex-diretor da Andis e sócios da distribuidora de medicamentos tiveram celulares apreendidos. A Suizo Argentina tem ligação com o assessor de Karina e com o presidente da Câmara dos Deputados.

Dez dias depois do primeiro vazamento, dois novos arquivos foram publicados pelo Carnaval. Em um deles, uma voz atribuída a Karina diz: "Não podemos entrar na briga. Temos de estar unidos". Já o outro, diz: "Então, aqui nem mesmo... porque, na verdade, eles não precisam estar aqui 24 horas por dia. Entro às 8h da manhã e saio às 11h da noite da Casa Rosada". Segundo o canal que divulgou os áudios, o arquivo completo tem cerca de 50 minutos.

Casa Rosada nega suborno

Porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, disse nas redes sociais que conversas foram gravadas e manipuladas para pressionar o Executivo. Segundo ele, a gravação foi ilegal e foi feita exclusivamente para desestabilizar o país com a aproximação das eleições.

Milei chamou Spagnuolo de mentiroso. "Vamos levar à Justiça e provar que ele mentiu", afirmou o presidente durante ato de campanha, na semana passada. Karina não se manifestou publicamente.

Justiça proibiu divulgação de áudios

Decisão judicial proibiu que veículos de comunicação divulguem gravações feitas dentro da Casa Rosada. A ordem foi dada ontem pelo juiz federal Alejandro Maraniello.