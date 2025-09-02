Topo

Notícias

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões; confira dezenas sorteadas

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Imagem: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

02/09/2025 20h02Atualizada em 02/09/2025 20h33

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2909 da Mega-Sena.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 08-21-31-41-53-58.

Relacionadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 6,5 milhões; veja dezenas

Lotomania: Prêmio acumula e sobe para R$ 4 milhões; veja números sorteados

O próximo concurso será realizado na quinta, com prêmio estimado de R$ 33 milhões.

19 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 81.227,49.

Houve 1.815 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.401,61.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.

Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena?

  • 2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi
  • 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi
  • 2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi
  • 2.696, 05/3/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 206,4 mi
  • 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi
  • 2.795, 09/11/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 201,9 mi
  • 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi
  • 2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi
  • 2.745, 04/07/2024; 3 apostas vencedoras; premiação total: 162,7 mi
  • 2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi
  • 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi
  • 2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi
  • 2.878, 21/6/2025; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 127 mi
  • 2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi
  • 2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi
  • 1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

E quais são as minhas chances de ganhar na Mega-Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 6), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 42), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 30 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

Se você desembolsar R$ 48 mil e jogar 16 números, terá uma chance em 6.252; com 17 números e R$ 74,2 mil investidos, você tem uma chance em 4.045; com 18 números você paga mais de R$ 111,3 mil e tem uma chance em 2.697; com 19 números desembolsa mais de R$ 162,7 mil e sua chance será uma em 1.845; e com 20 números você paga o valor máximo de R$ 232,5 mil e tem uma chance em 1.292.

Como funciona o bolão que a Caixa vende nas lotéricas?

Esses bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa. São apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 18 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 7. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.

Tem mais dúvidas? Confira as respostas às perguntas mais frequentes sobre a Mega-Sena.

VEJA QUANTAS VEZES SUAS
DEZENAS JÁ SAÍRAM NA MEGA SENA

VOCÊ ACERTOU!

Sim, esta combinação já foi sorteada. Veja também quantas vezes suas dezenas já sairam na Mega-Sena.

VOCÊ NÃO ACERTOU!

Essa combinação jamais foi acertada
Os números precisam estar entre 1 e 60 sem repetições
MAIS SORTEADOSMENOS SORTEADOS

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

Lindbergh: cresce um movimento de pautar anistia após julgamento

Timemania tem prêmio estimado de R$ 20 milhões; confira números e time

Quina: Prêmio acumulado é de R$ 10,4 milhões; veja números sorteados

Rússia espera que negociações com Ucrânia continuem, vinculadas a mudanças territoriais, diz Lavrov

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões; confira dezenas sorteadas

Trump afirma que 11 narcotraficantes morreram em ataque contra barco saído da Venezuela

Juiz dos EUA rejeita divisão do Google em caso antimonopólio

Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal

Pagamentos com cartão estão indisponíveis para serviços dos Correios

João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis