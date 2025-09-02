Manufatura dos EUA contrai novamente em agosto; gastos com IA ajudam algumas fábricas

WASHINGTON (Reuters) - O setor manufatureiro dos Estados Unidos contraiu pelo sexto mês consecutivo em agosto, uma vez que as fábricas continuaram enfrentando o impacto das tarifas do presidente Donald Trump, mas um aumento dos gastos com inteligência artificial está fornecendo suporte a alguns segmentos do setor.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira que seu PMI de manufatura subiu de 48,0 em julho para 48,7 no mês passado. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial, que responde por 10,2% da economia norte-americana.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI subiria para 49,0. Apesar do enfraquecimento persistente do PMI, as empresas têm aumentado os gastos com produtos de IA, o que está ajudando a compensar parte do impacto das taxas de importação.

Os gastos com produtos de propriedade intelectual cresceram em seu maior ritmo em quatro anos no segundo trimestre, enquanto o investimento em equipamentos foi forte.

Economistas esperam que a onda de gastos com IA continue, e é provável que as fábricas também recebam um impulso com algumas medidas da lei de cortes de impostos de Trump.

O subíndice de novos pedidos aumentou para 51,4, depois de contrair por seis meses consecutivos.

Porém, o indicador de produção caiu para 47,8, de 51,4 no mês anterior.

Com o declínio da produção, o nível de emprego nas fábricas permaneceu baixo. O ISM observou uma "aceleração das reduções de funcionários devido à demanda incerta de curto e médio prazo".

(Reportagem de Lucia Mutikani)