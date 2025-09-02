Topo

Em meio a tensão com Trump, Maduro exibe celular Huawei dado por Xi Jinping

Nicolas Maduro - Maxwell Briceno/REUTERS
Nicolas Maduro Imagem: Maxwell Briceno/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL, em Santos

02/09/2025 17h23

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exibiu seu celular da marca chinesa Huawei durante uma coletiva de imprensa ontem em Caracas, capital da Venezuela.

O que aconteceu

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, mostrou seu celular Huawei durante uma coletiva de imprensa ontem. Ele fez elogios à marca chinesa: "Impressionante. O melhor telefone do mundo", disse.

Xi Jinping presenteou Maduro. Segundo o presidente venezuelano, o celular Huawei foi um presente de seu aliado Xi Jinping a ele.

"E os gringos não podem acessá-lo", disse o venezuelano. "Nem seus aviões espiões, nem os satélites".

A Huawei enfrenta restrições nos Estados Unidos. Primeiras medidas contra a fabricante chinesa de equipamentos eletrônicos foram impostas em 2017. Justificativa é a possibilidade de espionagem.

Em meio a tensões com Trump, Maduro usa celular como símbolo de apoio da China. Ontem Maduro afirmou que há oito navios americanos com mísseis apontados para a Venezuela. Hoje, Trump disse que os Estados Unidos dispararam contra um barco da Venezuela envolvido em tráfico de drogas.

Venezuelano já havia exibido celular antes. Há cerca de dez dias, Maduro também exibiu o aparelho em um evento, elogiando a marca. Na ocasião, ele chegou a falar algumas palavras em mandarim.

