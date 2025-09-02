Topo

Notícias

Macron diz que 'nenhuma ofensiva' deterá movimento para reconhecer Estado palestino

02/09/2025 15h26

O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu Israel, nesta terça-feira (2), contra qualquer "ofensiva" ou "tentativa de anexação" de territórios, afirmando que nada disso deterá o movimento de reconhecimento do Estado palestino. 

"Nenhuma ofensiva, tentativa de anexação e deslocamento de populações deterá a dinâmica que criamos com o Príncipe herdeiro e à qual já se juntaram numerosos parceiros", disse ao informar sobre uma conversa com o herdeiro do trono saudita, Mohammed Bin Salman.

Macron acrescentou que a decisão dos Estados Unidos de não conceder vistos aos representantes palestinos para a Assembleia Geral da ONU "não é aceitável".

O líder francês pediu que essa medida seja revertida e que seja permitida uma representação palestina conforme estabelecido pelo acordo da organização.

hr/arz/vk/pb/mb/lm/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Em meio a tensão com Trump, Maduro exibe celular Huawei dado por Xi Jinping

Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 20,28%, diz USDA

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

União Brasil e PP anunciam desembarque do governo e ameaçam punir quem não sair

Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais

EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela

Atentado suicida deixa ao menos 11 mortos em ato político no Paquistão