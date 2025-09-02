Lula: 'Pessoas começam a perceber que vivemos período nefasto da história'

O presidente Lula (PT) disse hoje que espera que a "justiça seja feita" em relação ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal). Jair Bolsonaro faz parte desse grupo com outros sete réus.

O que aconteceu

Segundo o presidente, "as pessoas começam a perceber o período nefasto da história brasileira". Sem citar nomes, Lula afirmou que "ninguém precisa inventar coisíssima nenhuma". O petista falou com a imprensa em São Paulo, no velório do jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital.

"Não tem adjetivo na cobertura do que está acontecendo no Brasil", disse Lula. Inicialmente, o presidente disse que não tinha expectativa sobre o julgamento da trama golpista. Na sequência, entretanto, ele afirmou que sua expectativa é que o STF "julgue quem está julgando em função dos autos do processo".

Ao se referir aos processos da Operação Lava Jato, o petista disse ainda que não pode se defender. "Eu não reclamei, não fiquei chorando", afirmou o presidente. "Se é inocente, prove que é inocente", continuou. Lula faz críticas públicas e frequentes ao pedido de anistia que beneficiaria Bolsonaro e outros aliados. No Congresso, a oposição tenta pautar o tema.

Os ministros da Primeira Turma do Supremo têm até o dia 12 para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro. O ex-presidente, ex-ministros e militares fazem parte do núcleo que é considerado crucial na trama golpista pela investigação