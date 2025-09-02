Topo

Notícias

Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

02/09/2025 17h08

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que espera que ocorra algo na cabeça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o leve a negociar com o Brasil e os demais países que tiveram seus produtos taxados pelo governo norte-americano.

"Estou no aguardo que, em algum momento, vai acontecer alguma coisa na cabeça do presidente Trump que ele vai perceber que vai ter que negociar, não só com o Brasil, com a China, a Índia, a Venezuela, com todo mundo", disse Lula em entrevista a jornalistas após comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, seu amigo, em São Paulo.

Lula reiterou que não tem qualquer interesse em brigar com os Estados Unidos, e disse que quando Trump quiser negociar, o "Lulinha paz e amor" estará disponível para isso.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com algumas exceções, vinculando a medida ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.

Lula foi questionado na entrevista sobre o início nesta terça do julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe, e disse que não tinha qualquer expectativa.

"Minha expectativa é que o tribunal julgue quem está julgando em função dos autos do processo", afirmou. "Tem um processo, têm os autos, tem delações, tem provas. E que a pessoa que está sendo acusada tenha o direito à presunção de inocência", disse.

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 20,28%, diz USDA

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

União Brasil e PP anunciam desembarque do governo e ameaçam punir quem não sair

Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais

EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela

Atentado suicida deixa ao menos 11 mortos em ato político no Paquistão

Lula: 'Pessoas começam a perceber que vivemos período nefasto da história'