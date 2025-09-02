Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que espera que ocorra algo na cabeça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o leve a negociar com o Brasil e os demais países que tiveram seus produtos taxados pelo governo norte-americano.

"Estou no aguardo que, em algum momento, vai acontecer alguma coisa na cabeça do presidente Trump que ele vai perceber que vai ter que negociar, não só com o Brasil, com a China, a Índia, a Venezuela, com todo mundo", disse Lula em entrevista a jornalistas após comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, seu amigo, em São Paulo.

Lula reiterou que não tem qualquer interesse em brigar com os Estados Unidos, e disse que quando Trump quiser negociar, o "Lulinha paz e amor" estará disponível para isso.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com algumas exceções, vinculando a medida ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.

Lula foi questionado na entrevista sobre o início nesta terça do julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe, e disse que não tinha qualquer expectativa.

"Minha expectativa é que o tribunal julgue quem está julgando em função dos autos do processo", afirmou. "Tem um processo, têm os autos, tem delações, tem provas. E que a pessoa que está sendo acusada tenha o direito à presunção de inocência", disse.

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília)