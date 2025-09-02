Topo

Lindbergh: cresce um movimento de pautar anistia após julgamento

02/09/2025

O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta terça-feira, 2, que cresceu entre os líderes partidários uma tendência para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), inclua na pauta do plenário o projeto que concede anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

As declarações ocorreram após o petista ter saído de uma reunião entre líderes na residência oficial de Motta, em Brasília. Segundo o deputado, a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Brasília influenciou um "movimento" dos líderes na defesa da inclusão da anistia na pauta, após a conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), em 12 de setembro.

"É um grave erro qualquer discussão para pautar a anistia. Existe essa discussão, cresceu um movimento com a presença aqui do governador de São Paulo, Tarcísio, de colocar em discussão essa questão da anistia para depois do julgamento", declarou. "O Poder Legislativo embarcar em uma pauta como essa é um grave equívoco", continuou.

Segundo Lindbergh, "vários partidos" pediram essa pauta na reunião de líderes, como o União Brasil, o PP e o Republicanos. O petista afirmou que Tarcísio "está procurando todos os partidos" em favor da anistia e que houve "uma mudança de tom e de intensidade no desejo de pautar" a proposta.

O congressista sustentou ainda que o governador de São Paulo tem a intenção de construir a sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. "Tarcísio, pelo jeito, está construindo um caminho para virar o candidato de todo mundo, ao assumir dessa forma essa pauta. Agora, é claro que o Tarcísio vai pagar o preço por isso", disse Lindbergh. "Eu acho que ele consolidou a candidatura dele para presidente", afirmou.

De acordo com o líder do PT, a discussão sobre a inclusão da pauta após o julgamento vai ser colocada em uma nova reunião de líderes nos próximos dias. O parlamentar afirmou que não houve apresentação de um texto concreto.

