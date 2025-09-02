Topo

Próximo pagamento do INSS já tem data? Veja cronograma em setembro

02/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação continuará seguindo o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), modelo já adotado para assegurar mais previsibilidade e organização nos repasses.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos liberados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem ganha acima do piso nacional terá os créditos disponíveis de 1º a 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a beneficiários que recebem até o valor mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões destinam-se a quem recebe acima dele.

Para saber a data exata do pagamento, é necessário verificar o penúltimo dígito do número do benefício, sempre ignorando o último verificador. A consulta detalhada também pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Central 135, que conta com atendimento eletrônico todos os dias e suporte com atendentes em horário comercial.

Além de conferir o extrato de pagamentos, o aplicativo Meu INSS permite atualizar informações pessoais e acessar diversos outros serviços disponíveis por meio da barra de pesquisa.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário para quem recebe acima do salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

