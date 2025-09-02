Amigos montam loja de açaí; hoje são donos de 9 marcas e faturam R$ 210 mi

Dois amigos começaram abrindo uma pequena loja de açaí, em São José do Rio Preto (SP). O sucesso foi tão rápido que, sete meses depois, receberam um aporte para transformar a La Fruta Açaí em franquia. Hoje, Bruno Sgutt, 36, e Danilo Lopes, 37, comandam a LFB Franchising, holding que administra nove marcas. Em 2024, faturaram R$ 210 milhões.

1ª marca: La Fruta Açaí

LFB Franchising foi criada em 2019. A holding administra nove marcas, sendo três principais: La Fruta Açaí, La Brasa Burger e Panda Clean.

Primeira a ser criada foi a La Fruta Açaí. Foi aberta em 2017, em São José do Rio Preto. Sgutt e Lopes investiram R$ 20 mil para comprar uma loja de açaí que havia fechado as portas. "O inquilino do espaço tinha R$ 10 mil em aluguéis atrasados. Então, nós oferecemos R$ 10 mil e a moto que eu tinha como entrada. Parcelamos R$ 5.000 e ainda conseguimos manter um pequeno caixa para começar", diz Sgutt.

Aceleradora de franquias investiu no negócio. Na época, Sgutt trabalhava na Conceito Franquias, uma aceleradora de franquias. Por isso, Lopes assumiu a operação da La Fruta Açaí. "Em apenas sete meses, a loja chamou atenção da aceleradora, que fez um empréstimo de R$ 200 mil para transformar a operação em franquia", afirma.

Formatação da franquia foi concluída em 2018. No mesmo ano, a primeira franquia foi aberta no Rio de Janeiro. Hoje, a rede tem 60 unidades (apenas uma própria). Uma franquia da marca custa R$ 260 mil.

Marcas têm modelo 4x1

La Brasa Burger nasceu em 2018, em São José do Rio Preto. Segundo Sgutt, o salão ao lado da La Fruta Açaí vagou, e os sócios decidiram alugá-lo para evitar a concorrência, mesmo sem saber o que fariam com o espaço. "Na época analisamos o mercado e enxergamos que o hambúrguer era um produto com alto índice de consumo, com uma recorrência muito grande. Decidimos, então, abrir uma hamburgueria".

Em seis meses, o modelo foi replicado como franquia. A rede tem hoje 67 unidades, sendo uma própria. Uma franquia da marca custa R$ 390 mil.

La Fruta Açaí e La Brasa Burger têm operação no modelo 4x1 com cozinhas integradas. Funciona assim: a La Brasa Burger opera na mesma cozinha quatro marcas: a própria La Brasa Burger, a Smaxi Burger, a La Brasa Steak e a F de Frango (as três últimas operadas por dark kitchen). A La Fruta Açaí atende as marcas La Fruta Açaí, La Fruta Fit, La Fruta Lanches e Sucos e Açaí Baratim (as três últimas operadas por dark kitchen). "Isso amplia o alcance da marca e otimiza a operação", afirma Sgutt.

Marca de limpeza de estofados

Outra marca da holding é a Panda Clean. É especializada em higienização e impermeabilização de estofados, tapetes e carpetes e hidratação de couro. Foi criada em 2017, em Campinas (SP), por Matheus Bonfim. Inicialmente, a marca tinha 20 unidades próprias.

Faturamento alto. Em 2023, Sgutt contratou a Panda Clean para um serviço residencial e conheceu Bonfim. Impressionado com o faturamento diário de cerca de R$ 2.500, Sgutt viu potencial para transformá-la em franquia. "Como a gente já buscava um modelo de microfranquia para a LFB, nós propusemos a parceria", diz Sgutt. Eles viraram sócios das novas franquias abertas da marca (as unidades próprias continuam sendo apenas do Bonfim).

Panda Clean se tornou franquia em 2024. Hoje, a rede tem 70 unidades (53 são franquias). Uma franquia da marca custa R$ 50 mil.

Crescemos porque não ficamos esperando a oportunidade perfeita. A gente age rápido, aprende com o que dá certo e ajusta o que for preciso. Foi assim com a La Fruta, com a La Brasa e também com a Panda Clean.

Bruno Sgutt, CEO da LFB Franchising

Em 2024, a holding faturou R$ 210 milhões. O lucro não é revelado.

Crescer, mas manter a qualidade

Grande parte dos pequenos negócios fecha as portas quando começa a crescer. É o que diz Artur Shoiti, consultor de negócios do Sebrae-SP. "Existe uma espécie de deserto quando uma empresa de pequeno porte começa a escalar o seu negócio. Mas a La Fruta Açaí conseguiu romper a barreira do crescimento, até por conta do aporte de uma aceleradora de franquias", declara.

Crescer com estratégia. "Não dá para crescer sem estratégia. Uma aceleradora já tem know-how e uma visão maior do mercado, entende os aspectos jurídicos e, principalmente, faz uma injeção de dinheiro. Com certeza, o aporte e a experiência da aceleradora ajudaram a La Fruta Açaí a suportar essa fase inicial de crescimento", diz.

Desafios de modelar para franquia. Shoiti diz que franquear uma marca requer desafios maiores, como comercializar unidades, escolher os franqueados, dar suporte a eles, acompanhar o seu desempenho, padronizar produtos e serviços, etc. "São desafios incomparavelmente maiores do que ter um negócio tradicional", afirma.

Não perder a qualidade. O grande risco de expandir o negócio com uma rede grande de franquias é manter a padronização dos produtos e dos serviços. "Quanto mais se cresce, maior é o risco. O franqueador precisa ter um maior controle sobre toda a operação. "Qualquer deslize na ponta pode respingar na marca. Portanto, vale investir em gestão para capacitar o franqueado e melhorar a qualidade dos produtos e serviços."

Buscar boas negociações com os fornecedores. "O ganho de escala merece atenção, pois quanto mais unidades são abertas, maior a demanda por insumos. Para isso, vale manter constantes negociações e renegociações sobre preços com os fornecedores para manter a planilha de custo bem enxuta", afirma.

Grande acerto ter optado por dark kitchen. Para o consultor, operar via dark kitchen diminui bastante os custos de um negócio. Há economia com despesas fixas, mão de obra e até com desperdícios de insumos. Além disso, a empresa entendeu a mudança de comportamento do público que, cada vez mais, pede comida pelo delivery", diz.

Investir em inovação para se destacar da concorrência. "Não é só vender açaí, hambúrguer ou serviço de limpeza. É preciso proporcionar a melhor experiência para o cliente. O desafio é investir em inovação constante para se diferenciar dos concorrentes e, assim, atrair e fidelizar os clientes", declara.

