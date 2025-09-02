La Niña pode retornar, mas temperaturas devem ficar acima da média

O fenômeno La Niña pode retornar a partir de setembro, mas as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do mundo, de acordo com a OMM (Organização Meteorológica Mundial).

O que está acontecendo

Retorno possível. A OMM divulgou hoje que há chance de o fenômeno climático La Niña retornar a partir de setembro de 2025.

Cenário atual. Desde março de 2025 prevalecem condições neutras no Pacífico, sem El Niño ou La Niña.

Probabilidades para os próximos meses. De setembro a novembro, há 55% de chance de La Niña e 45% de manutenção das condições neutras. De outubro a dezembro, a probabilidade de La Niña sobe para 60%. O El Niño é considerado improvável no período.

Por que importa

La Niña costuma provocar efeitos climáticos opostos ao El Niño, alterando padrões de chuva, vento e pressão, principalmente em regiões tropicais. No Brasil, o fenômeno aumenta chuvas nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Contexto

Mesmo com a influência de resfriamento de La Niña, as temperaturas globais seguirão acima da média, devido ao aquecimento global induzido pelo homem. A crise climática intensifica extremos de calor, seca, chuvas intensas e altera padrões sazonais.

O que vem por aí

A OMM prevê temperaturas acima do normal em grande parte do hemisfério Norte e em várias áreas do hemisfério Sul entre setembro e novembro. Os padrões de chuva devem se alinhar aos de um episódio moderado de La Niña.