Kremlin diz que é provável que haja reunião entre Putin e Kim na China

02/09/2025 07h50

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, provavelmente manterão conversações na China na quarta-feira, informou a agência de notícias Interfax, citando um assessor do Kremlin.

Putin e Kim participarão de um desfile militar na Praça da Paz Celestial na quarta-feira ao lado do presidente chinês Xi Jinping, e as conversas entre os líderes russo e norte-coreano podem continuar depois, disse a agência de notícias estatal Tass.

