Kraft Heinz se dividirá em duas empresas para impulsionar crescimento

(Reuters) - A Kraft Heinz disse nesta terça-feira que se dividirá em duas empresas de capital aberto, uma com foco no negócio de molhos e a outra em produtos de mercearia, já que a fabricante de produtos embalados dos EUA pretende reavivar o crescimento após anos de vendas fracas.

A primeira empresa, denominada "Global Taste Elevation Co", abrigará marcas como Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Cheese, enquanto a outra, denominada "North American Grocery Co", consistirá nas marcas Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables.

A unidade de molhos arrecadou cerca de US$15,4 bilhões em vendas em 2024, enquanto o negócio de mercearia gerou cerca de US$10,4 bilhões em vendas

"As marcas da Kraft Heinz são icônicas e adoradas, mas a complexidade de nossa estrutura atual torna difícil alocar capital de forma eficaz, priorizar iniciativas e aumentar a escala em nossas áreas mais promissoras", disse Miguel Patricio, presidente executivo do conselho da Kraft Heinz.

A empresa espera que a separação seja concluída no segundo semestre de 2026.

A Kraft Heinz disse em maio que estava procurando oportunidades de fusões e aquisições para aumentar o valor para os acionistas. A empresa vem enfrentando dificuldades, assim como outras empresas de alimentos embalados, à medida que os consumidores procuram condimentos e lanches mais saudáveis e mais acessíveis.

As ações da empresa subiram cerca de 1% nas negociações do pré-mercado. As ações perderam cerca de 21% de seu valor nos últimos doze meses.

(Reportagem de Juveria Tabassum e Savyata Mishra em Bengaluru)