Kraft Heinz se divide, desfazendo fusão que não rendeu o esperado

Por Savyata Mishra

(Reuters) - A Kraft Heinz se dividirá em duas empresas, uma focada em produtos alimentícios e outra em molhos e pastas, anunciou o grupo nesta terça-feira, desmantelando uma gigante de produtos de consumo que nunca alcançou o crescimento esperado quando foi formada há uma década.

A cisão, que deverá ser concluída no segundo semestre de 2026, é a mais recente de uma série de rearranjos entre as principais marcas globais de consumo que já adotaram o modelo de conglomerado, mas que agora estão repensando sua estrutura de negócios em meio a vendas fracas, avaliações de empresa deprimidas e tarifas de importação.

Wall Street previu a separação depois que a empresa disse, em maio, que buscaria oportunidades para aumentar o valor para os acionistas. Ainda assim, os investidores reagiram negativamente, com as ações da Kraft Heinz caindo mais de 6% no início esta tarde, em meio a um movimento mais amplo de venda de ações no mercado.

A fusão de 2015 arquitetada pela parceria entre a empresa de private equity 3G Capital - dos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles; e a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett - foi criada com o objetivo de cortar custos e impulsionar o crescimento de marcas icônicas, como o Heinz, Jell-O e cream cheese Philadelphia.

Não funcionou. Desde a fusão, as ações perderam cerca de 60% de seu valor, pressionadas em parte por redução de gastos dos consumidores, principalmente após a pandemia.

Buffett disse à CNBC nesta terça-feira que estava "desapontado" com a divisão. A fusão não se revelou uma ideia brilhante, mas desmembrar a empresa não resolverá seus problemas, disse ele.

No mês passado, a Berkshire realizou uma redução de US$3,76 bilhões em sua participação de 27,4% na empresa.

"A complexidade de nossa estrutura atual torna desafiadora a alocação eficaz de capital, a priorização de iniciativas e o aumento de escala em nossas áreas mais promissoras", disse o português Miguel Patricio, presidente-executivo do conselho da Kraft Heinz, que já foi chefe de marketing da cervejaria brasileira Ambev.

A empresa registrou US$9,3 bilhões em perdas no segundo trimestre devido ao declínio sustentado no preço de suas ações e no valor de mercado.

"Para os investidores, a mudança pode desbloquear valor no curto prazo, mas os riscos de execução são claros: a menos que ambas as entidades invistam em inovação e se defendam contra a invasão de marcas próprias, a separação pode não conseguir mais do que uma melhora financeira temporário", disse Suzy Davidkhanian, analista da Emarketer.

MENOS COMPLEXA

A divisão ajudará a "alocar o nível certo de atenção e recursos para liberar o potencial de cada marca", disse Patricio nesta terça-feira.

A divisão cria uma empresa focada em molhos e pastas, como Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Cheese, que teve vendas de cerca de US$15,4 bilhões em 2024. A outra companhia consistiria em alimentos processados e marcas de refeições prontas, incluindo Oscar Mayer e Lunchables, com cerca de US$10,4 bilhões em vendas anuais.

A unidade de mercearia será dirigida pelo atual chefe da Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera, enquanto a empresa busca possíveis candidatos a presidente-executivo para a unidade de molhos.

"Continuamos céticos quanto ao fato de que essa separação, por si só, ajudará as empresas individualmente", disse Max Gumport, analista do BNP, observando que os desafios que sustentam o fraco desempenho podem levar muitos anos de investimentos e melhorias para serem superados.

A empresa espera que a divisão custe até US$300 milhões, mas prevê a redução rápida de grande parte dessa despesa.

Na semana passada, a gigante norte-americana de refrigerantes Keurig Dr Pepper anunciou a aquisição da JDE Peet's por US$18 bilhões. O negócio resultará na divisão das operações de café e de outros negócios de bebidas da entidade resultante da fusão em duas empresas separadas de capital aberto.