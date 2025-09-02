Topo

Notícias

Klarna busca levantar até US$ 1,46 bi com IPO em NY e deve oferecer 34,3 mi de ações ordinárias

Estocolmo

02/09/2025 16h41

A Klarna, provedora de empréstimos especializados e pagamentos online, anunciou que pode levantar até US$ 1,46 bilhão ao lançar sua aguardada oferta pública inicial (IPO) nesta terça-feira, 2. A empresa informou que 34,3 milhões de ações ordinárias serão oferecidas, com uma opção adicional de 5,1 milhões de ações em caso de excesso de demanda. Espera-se que as ações sejam precificadas entre US$ 35 e US$ 37 cada.

A empresa teria um valor de mercado em torno de US$ 14 bilhões no limite superior da faixa de preço, com base no número de ações ordinárias listadas em seu registro nos EUA.

Ela oferecerá cerca de 5,6 milhões de ações no IPO, enquanto certos acionistas oferecerão cerca de 28,8 milhões de ações, além de fornecer as ações adicionais em caso de excesso de demanda.

O IPO retoma planos de abertura de capital que chegaram a ser pausados no início do ano.

A Klarna chegou a apresentar documentos de registro à Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM dos EUA) antes da oferta amplamente antecipada, mas voltou atrás após os amplos anúncios de tarifas da administração do presidente norte-americano, Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lula: 'Pessoas começam a perceber que vivemos período nefasto da história'

Empresa de IA Anthropic triplica seu valor de mercado e vale US$ 183 bilhões

Trump afirma que pedirá à Suprema Corte uma "decisão expedita" em apelação por tarifas

PF indicia mulher que hostilizou Dino em avião às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro manipula capa da Veja sobre julgamento no STF

Pauta de videográficos

Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Federação de PP e União Brasil oficializa desembarque do governo Lula

Forças dos EUA atacaram navio narcotraficante da Venezuela, diz Trump

Trump diz que os EUA atiraram contra barco venezuelano envolvido em tráfico

Sonho de marcar pela Seleção está 'cada vez mais perto', diz João Pedro