Justiça francesa determina julgamento de Depardieu por estupro

02/09/2025 08h45

A Justiça francesa determinou que o astro do cinema Gérard Depardieu, de 76 anos, deve ser julgado por supostamente estuprar e agredir sexualmente a atriz Charlotte Arnould, indicaram nesta terça-feira (2) à AFP fontes próximas ao caso. 

"Estou aliviada" após "sete anos de horror e de inferno", celebrou na rede social Instagram a intérprete, que denunciou o ator em 2018, dias após os fatos. 

Em sua decisão, o juiz de instrução aponta "duas agressões sexuais e estupros mediante penetração digital" na casa do ator em Paris nos dias 7 e 13 de agosto de 2018, segundo a advogada da denunciante Carine Durrieu-Diebolt. 

O acusado garante que a relação foi consentida. "Nunca, jamais abusei de uma mulher", afirmou em uma carta aberta publicada pelo jornal Le Figaro em outubro de 2023. Seu advogado, contatado pela AFP, não comentou a decisão por enquanto. 

O intérprete já foi condenado em meados de maio a 18 meses de prisão, com suspensão da pena, por agredir sexualmente outras duas mulheres durante as filmagens de "Les Volets Verts". Ele recorreu da sentença. 

Depardieu, que atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao movimento #Metoo.

gd-tjc/pc/jc

© Agence France-Presse

