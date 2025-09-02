Bolsonaristas faltam a julgamento e se reúnem na casa de líder da oposição

Nenhum parlamentar apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para o primeiro dia de julgamento da ação sobre tentativa de golpe de Estado. Eles preferiam se reunir na casa do líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS). Cinco políticos acompanham a sessão presencialmente, todos eles da bancada governista.

O que aconteceu

Deputados bolsonaristas não foram ao STF acompanhar o julgamento da trama golpista. A sessão de hoje foi aberta com Alexandre de Moraes, tratado pelo bolsonarismo como inimigo número um, lendo o relatório da ação penal por tentativa de golpe que implica o ex-presidente.

Encontro na casa de Zucco serve para decidir como reagir ao julgamento. O UOL apurou que os deputados Carlos Jordy, Carol de Toni, Domingos Sávio, Sargento Gonçalves, Sargento Fahur, Sanderson e Van Hattem participam da reunião.

Oposição se reúne na casa do Zucco toda semana. Bolsonaro já foi para lá em momentos chaves do processo, como no dia seguinte à denúncia por parte da PGR (Procuradoria-Geral da República). É na casa do deputado que são feitas as reuniões da ala mais ideológica da direita, que se elegeram com a pauta mais radical de Bolsonaro.

"Não vamos participar da farsa", disse Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, ao justificar sua ausência do STF. O deputado não está acompanhando o julgamento na casa de Zucco, mas também não foi ao Supremo. Ele é um dos parlamentares mais ativos entre os bolsonaristas.

Havia expectativa de comparecimento de apoiadores caso o ex-presidente estivesse presente. Até ontem à noite não estava definido como a oposição responderá ao STF. Existe a intenção de criar fatos políticos para que a direita possa se contrapor ao que Moraes apontará como crimes de Bolsonaro em seu relatório.

'Tememos pela sua saúde', afirmou Zucco sobre Bolsonaro

Oposição afirmou que acredita na condenação de Bolsonaro. "Estamos aqui de forma muito serena e equilibrada, sabendo que ele já está condenado, mas que a condenação que nos preocupa é muito mais do que será lido na semana que vem", disse Zucco à imprensa.

Parlamentar declarou que teme pela saúde do ex-presidente. "É uma condenação ao homem de idade, que está doente, mas que é muito forte de espírito, nos seus princípios e valores. Tememos inclusive pela sua saúde, queremos que seja realmente feita a justiça. Para isso, vamos conversar com o presidente Motta, vamos procurar o presidente Alcolumbre para que povo decida, na pessoa de seus representantes, deputados e senadores", acrescentou o líder da oposição.

Deputados lulistas foram ao STF

Cinco deputados da base de apoio ao presidente Lula chegaram ao STF para acompanhar o julgamento. São eles: Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara, Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Pedro Uczai (PT-SC).

Líder do PT na Câmara criticou o governador de São Paulo na chegada ao Supremo. Lindbergh afirmou que as declarações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de que daria indulto a Bolsonaro se for eleito presidente da República são "infelizes". "Parece provocação", disse o petista.

A pessoa que diz que vai dar um indulto num momento em que acontece um julgamento no Supremo, isso parece até provocação. Está havendo um julgamento aqui, um julgamento independente. Considero as declarações do governador de São Paulo infelizes, que não se sustentam do ponto de vista constitucional.

Lindbergh Farias

Bolsonaro não vai ao 1º dia do julgamento

Ex-presidente Jair Bolsonaro na sede do PL em Brasília Imagem: Jorge Silva - 24.jul.2025/Reuters

"Ele não está bem [de saúde]", disse o advogado Celso Vilardi, ao chegar ao Supremo. Segundo Vilardi, Bolsonaro chegou a avaliar a ida ao STF, porém sua condição de saúde, marcada por vômitos e crises de soluços devido a um quadro de esofagite e gastrite, o impediu.

Advogado de Bolsonaro afirmou que a defesa será "verdadeira" e baseada em "pontos jurídicos". Vilardi chegou ao STF por volta das 8h20 e conversou rapidamente com a imprensa.

Como cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente precisaria solicitar com antecedência autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado em tempo integral. Além disso, Bolsonaro precisa voltar para casa antes das 19h, mas alguns dias da sessão podem passar desse horário.

Bolsonaro ainda pode pedir a Moraes para ir nos outros dias. A Primeira Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo. O ex-presidente chegou a acompanhar in loco o julgamento da Primeira Turma quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia, em março.

Delator também não deve comparecer. O tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, não deve ir presencialmente ao Supremo. Sua defesa é a primeira a se manifestar, após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a leitura do relatório de Moraes, que dá início ao caso.

Generais também devem ver só pela TV

Alexandre de Moraes preside a abertura da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Jorge Silva/REUTERS

Alta cúpula militar está no banco dos réus. Hoje na reserva, os generais chegaram à mais alta patente militar, com quatro estrelas.

Três generais e um almirante são réus por fazerem parte do chamado "núcleo crucial". As defesas dos generais Braga Netto e Augusto Heleno e do almirante Almir Garnier disseram que eles não devem comparecer ao STF.

O general Paulo Sérgio Nogueira é o único réu a comparecer presencialmente ao julgamento até o momento. Pouco antes das 9h, o ex-ministro da Defesa chegou a sala de sessões acompanhado do advogado Andrew Farias. O general estava usando uma tipoia no braço esquerdo e esclareceu à imprensa que sofreu um pequeno acidente jogando pingue-pongue com o neto.

Braga Netto é o único que já está preso. Ele está detido em uma unidade militar no Rio de Janeiro desde dezembro do ano passado por suspeita de agir para tentar obstruir as investigações. Sua defesa nega a acusação e já pediu reiteradas vezes sua soltura, o que não foi concedido pelo STF. Ele precisaria pedir para viajar até Brasília. Em junho, ele voou em avião de carreira para fazer uma acareação com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Torres sinalizou interesse em ir. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres foi o único que indicou que deve ir ao STF. O ex-diretor da Abin e atualmente deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) sinalizou que pretende ir apenas no dia em que seu advogado for se manifestar.

Julgamento será aberto ao público. Com um esquema reforçado de segurança e poucos lugares disponíveis, o STF abriu o credenciamento para o público em geral que estiver interessado em acompanhar o julgamento no tribunal. A corte já separou 80 lugares na sala de sessões para a imprensa.