Josias: 'Gonet não recua um milímetro em acusações contra Bolsonaro'

Paulo Gonet 'não recuou um milímetro em sua acusação contra Jair Bolsonaro e aliados', afirmou Josias de Souza no UOL News. O colunista do UOL destacou o rigor do PGR ao sustentar que as provas contra os réus seguem robustas e inalteradas.

O julgamento no STF pode levar a penas superiores a 30 anos de prisão. Gonet afirmou que o crime já estava em curso quando Bolsonaro convocou a cúpula militar para discutir um golpe.

O procurador-geral Paulo Gonet exerceu com um rigor cirúrgico o papel constitucional de acusador. Empilhou evidências que transformam numa caricatura a versão do Bolsonaro de que o complô do golpe não passou de um devaneio. Não recuou nenhum milímetro e manteve o Bolsonaro e os sete comparsas da cúpula do golpe na trilha da condenação. Josias de Souza, no Canal UOL

Contra esse lero-lero do Bolsonaro de que ele não subscreveu nenhum decreto ilegal, o Paulo Gonet afirmou que tentativa de golpe não precisa de ordem assinada pelo presidente [...]. Quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar um documento de formalização de golpe de Estado, aí o processo criminoso já está em curso. Josias de Souza

'Gonet apertou o nó no pescoço dos réus', avalia Josias

Ao manter a acusação inalterada após depoimentos e alegações finais, Paulo Gonet tornou ainda mais difícil a defesa dos acusados, segundo Josias de Souza. O procurador-geral preparou o terreno para condenações.

Quando o procurador diz, depois da fase em que foram ouvidos os depoimentos dos acusados [...], que permanece inalterada a conclusão da procuradoria em relação a todos os réus, então tá realmente ele como que já havia acomodado a corda no pescoço dos acusados, ele agora apertou um pouco mais o nó e preparou o Supremo, preparou o terreno para as condenações que estão por vir. Josias de Souza

O Gonet listou, de forma muito didática, ele empilhou todas as evidências contra o Bolsonaro e os seus comparsas e se tornou muito difícil o trabalho da defesa. Não há o que [a defesa] fazer, senão, a partir de agora, tentar reduzir os danos. Josias de Souza

